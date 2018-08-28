"Нужно называть их именами улицы": в Украине вспоминают жертв Иловайской трагедии

В эти дни в Украине вспоминают жертв Иловайской трагедии. В Киеве возле Михайловского собора 28 августа проходит Молебен по погибшим.

Об этом рассказала корреспондент 24 канала в прямом эфире.

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27 августа у Мемориала памяти собралось много людей, в том числе матерей, жен и родственников погибших воинов во время боев в Иловайске. Они планируют возложить цветы и помолиться о жертвах Иловайской трагедии.



Сейчас у Михайловского собора проходит молебен по погибшим. После него запланировано зажжение Вечного огня.



Журналистка 24 канала пообщалась с отцом одного из погибших воинов. Он рассказал, что нужно вспоминать погибших, нужно называть их именами улицы и школы и каждый день молиться за мир в Украине, чтобы ни один парень больше не погиб в этой российско-украинской войне.

Напомним, что по официальным данным в Иловайск трагедии погибло 366 военных, еще около 500 получили ранения, многие оказались в плену. По неофициальным данным, эти цифры намного больше.

Что такое Иловайский котел?Боевые действия, развернувшиеся под городом Иловайск Донецкой области в августе 2014 года. 18 августа в ходе ожесточенных боев украинские силовики вошли в Иловайск и смогли взять под свой контроль часть города. Однако после захода в тыл регулярных российских войск 23-24 августа, а также из-за дезертирства отдельных украинских подразделений, иловайская группировка оказалась в окружении.



В ночь с 28 на 29 августа президент РФ Владимир Путин призвал оккупационные войска открыть гуманитарный коридор для украинских военных, оказавшихся в окружении. Украинские военные организованными колоннами начали движение из города по предварительно договоренным с российской стороной маршрутам. Однако колонны были расстреляны на марше.