Нужно немедленно остановить насилие: ЕС и НАТО осудили Иран за ракетные атаки на базы США

Верховный представитель Европейского Союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель, а также генсек НАТО Йенс Столтенберг осудили иранскую ракетную атаку на военные базы с американскими военными в Ираке.

С соответствующим заявлением Жозеп Боррель выступил в среду, 8 января. Он отметил, что эскалация противостояния в регионе растет.

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Политик также пригласил иранского министра иностранных дел Мохаммада Джавада Зарифа в Брюссель для переговоров.

В то же время, глава Европейской Комиссии Урсула фон дер Ляйен призвала к немедленному прекращению огня в конфликте США и Ирана на Ближнем Востоке и возобновлению диалога между сторонами.

The use of weapons must stop NOW to give space for dialogue. We are called upon to do everything possible to rekindle talks. There cannot be enough of that.

We have established and timetested relations with many actors in the region and beyond to de-escalate the situation. — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) January 8, 2020

Во время совместного с Боррелем брифинга перед отъездом в Лондон она заявила, что обсудит эту ситуацию с британским премьером Борисом Джонсоном.

Также фон дер Ляйен заявила, что ЕС будет продолжать работу для спасения ядерного соглашения с Ираном, несмотря на заявление Тегерана о намерении начать неограниченное обогащение урана. По словам главы Еврокомиссии, она и Боррель "не пожалеют усилий" для того, чтобы сохранить соглашение, которое должно предотвратить получение Ираном собственного ядерного оружия.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг тоже осудил удар по американским базам в Ираке и призвал Иран воздержаться от дальнейшего насилия.

I condemn the Iranian missile attacks on US & @coalition forces in Iraq. #NATO calls on Iran to refrain from further violence. Allies continue to consult & remain committed to our training mission in Iraq. pic.twitter.com/6PdXMZxSNB — Jens Stoltenberg (@jensstoltenberg) January 8, 2020

Кроме того, министры иностранных дел ЕС запланировали провести 10 января встречу из-за обострения ситуации на Ближнем Востоке.

Иран атаковал военную базу США Айн аль-Асад и базу коалиции возле города Эрбиль в Ираке 8 января. Погибли 80 человек, американцев среди них предварительно нет.

Корпус Стражей Исламской Революции Ирана угрожает атаками внутри США если они решат ответить на ракетные удары Ирана по военным базам американцев в Ираке.

Как отреагировал на обстрел Трамп?

После нападения Ирана на американские базы президент США Дональд Трамп прокомментировал ситуацию только в твиттере. Американский президент подчеркнул, что "все хорошо", и напомнил, что у США "самые мощные войска". Он также пообещал сделать более конкретное заявление впоследствии.

Конфликт Ирана и США: главное

Конфликт между странами разгорелся после убийства в Ираке 3 января иранского генерала Касема Сулеймани. Убили его по личному приказу президента США Дональда Трампа. Иранские власти назвали убийство Сулеймани "террористическим актом". Духовный лидер страны аятолла Али Хаменеи пригрозил США "серьезной местью".