Нужно немедленно остановить насилие: ЕС и НАТО осудили Иран за ракетные атаки на базы США
Верховный представитель Европейского Союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель, а также генсек НАТО Йенс Столтенберг осудили иранскую ракетную атаку на военные базы с американскими военными в Ираке.
С соответствующим заявлением Жозеп Боррель выступил в среду, 8 января. Он отметил, что эскалация противостояния в регионе растет.
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Политик также пригласил иранского министра иностранных дел Мохаммада Джавада Зарифа в Брюссель для переговоров.
В то же время, глава Европейской Комиссии Урсула фон дер Ляйен призвала к немедленному прекращению огня в конфликте США и Ирана на Ближнем Востоке и возобновлению диалога между сторонами.
Во время совместного с Боррелем брифинга перед отъездом в Лондон она заявила, что обсудит эту ситуацию с британским премьером Борисом Джонсоном.
Также фон дер Ляйен заявила, что ЕС будет продолжать работу для спасения ядерного соглашения с Ираном, несмотря на заявление Тегерана о намерении начать неограниченное обогащение урана. По словам главы Еврокомиссии, она и Боррель "не пожалеют усилий" для того, чтобы сохранить соглашение, которое должно предотвратить получение Ираном собственного ядерного оружия.
Генсек НАТО Йенс Столтенберг тоже осудил удар по американским базам в Ираке и призвал Иран воздержаться от дальнейшего насилия.
Кроме того, министры иностранных дел ЕС запланировали провести 10 января встречу из-за обострения ситуации на Ближнем Востоке.
Иран атаковал военную базу США Айн аль-Асад и базу коалиции возле города Эрбиль в Ираке 8 января. Погибли 80 человек, американцев среди них предварительно нет.
Корпус Стражей Исламской Революции Ирана угрожает атаками внутри США если они решат ответить на ракетные удары Ирана по военным базам американцев в Ираке.
Как отреагировал на обстрел Трамп?
После нападения Ирана на американские базы президент США Дональд Трамп прокомментировал ситуацию только в твиттере. Американский президент подчеркнул, что "все хорошо", и напомнил, что у США "самые мощные войска". Он также пообещал сделать более конкретное заявление впоследствии.
Конфликт Ирана и США: главное
Конфликт между странами разгорелся после убийства в Ираке 3 января иранского генерала Касема Сулеймани. Убили его по личному приказу президента США Дональда Трампа. Иранские власти назвали убийство Сулеймани "террористическим актом". Духовный лидер страны аятолла Али Хаменеи пригрозил США "серьезной местью".
- Дональд Трамп заявил, что США найдут и уничтожат любого террориста, который угрожает американцам. Тем временем на церемонию прощания с Сулеймани в Иране собралось больше миллиона людей.
- Парламент Ирака принял резолюцию, в которой обязал правительство попросить американцев убрать свои войска прочь с территории страны. Однако в США сказали, что вложили в военные базы миллиарды долларов и никуда не уйдут.
- 5 января Иран заявил, что выходит из ядерного соглашения. Правда, потом уточнил: не выйдет, если ослабят санкции. В то же время на экстренном совещании в НАТО пришли к согласию относительно того, что Иран никогда не должен получить ядерное оружие.
- 6 января НАТО решило остановить военную миссию в Ираке, а в Иране за голову Трампа объявили вознаграждение – 80 миллионов долларов.
- 7 января Иран привел свои войска в боевую готовность. Так же и США в боевую готовность привели свои войска, расположенные на базах на Ближнем Востоке.
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