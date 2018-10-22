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      "Нужно приучить читателя читать на украинском": Сюмар анонсировала введение языковых квот для СМ

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      Для печатных СМИ могут ввести языковое квотирование
      Для печатных СМИ могут ввести языковое квотирование / Фото из открытых источников

      Для печатных СМИ в Украине хотят ввести языковые квоты. Квотирование не будет касаться изданий, которые выходят официальными языками Европейского Союза.

      Об этом на брифинге сообщила глава Комитета по вопросам свободы слова и информационной политики Виктория Сюмар, передает "Укринформ".

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      Отмечается, что сейчас идет подготовка правок в законопроект о языке о поэтапном переходе печатных российских СМИ на украинский.

      "Мы приучили людей читать на российском, и контрабанда чрезвычайно мощная на востоке Украины, и если туда пойдут журналы-глянец и газеты из России, люди будут покупать этот контрабандный товар, то мы фактически будем убивать своего родного украинского производителя", – заявила Сюмар.

      По ее словам, нужен переходный период как для читателей, привыкших читать на российском, так и для журналистов.

      Нужно приучить читателя читать на украинском, и для этого нужен определенный переходный период, но при этом сделать так, чтобы отрасль имела возможность выжить и чтобы ни журналисты, ни верстальщики, ни редакторы не потеряли работу,
      – подчеркнула политик.

      Сюмар не знает, каким образом точно будет происходить переход печатных СМИ на украинский.

      "Мы пока не знаем, или это будет просто период 2 – 3 года, когда они вынуждены будут перейти, или это будет поэтапное внедрение: в первый год – 25% украинского, 2 год – 35% и так далее", – сказала глава Комитета по вопросам свободы слова и информационной политики.

      Вместе с тем, Сюмар заявила, что квотирование не будет касаться печатных изданий, которые выходят в Украине официальными языками ЕС.

      Напомним, 4 октября Верховная Рада одобрила законопроект, который должен защитить украинский язык. За унижение и пренебрежение к украинскому языку будут наказывать штрафами и даже заключением.

      Теги: Новости Украины журналисты СМИ языковый вопрос
      Источник: 24 Канал
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      Новости за 22 октября
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