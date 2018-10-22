"Нужно приучить читателя читать на украинском": Сюмар анонсировала введение языковых квот для СМ

Для печатных СМИ в Украине хотят ввести языковые квоты. Квотирование не будет касаться изданий, которые выходят официальными языками Европейского Союза.

Об этом на брифинге сообщила глава Комитета по вопросам свободы слова и информационной политики Виктория Сюмар, передает "Укринформ".

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Отмечается, что сейчас идет подготовка правок в законопроект о языке о поэтапном переходе печатных российских СМИ на украинский.

"Мы приучили людей читать на российском, и контрабанда чрезвычайно мощная на востоке Украины, и если туда пойдут журналы-глянец и газеты из России, люди будут покупать этот контрабандный товар, то мы фактически будем убивать своего родного украинского производителя", – заявила Сюмар.

По ее словам, нужен переходный период как для читателей, привыкших читать на российском, так и для журналистов.

Нужно приучить читателя читать на украинском, и для этого нужен определенный переходный период, но при этом сделать так, чтобы отрасль имела возможность выжить и чтобы ни журналисты, ни верстальщики, ни редакторы не потеряли работу,

– подчеркнула политик.

Сюмар не знает, каким образом точно будет происходить переход печатных СМИ на украинский.

"Мы пока не знаем, или это будет просто период 2 – 3 года, когда они вынуждены будут перейти, или это будет поэтапное внедрение: в первый год – 25% украинского, 2 год – 35% и так далее", – сказала глава Комитета по вопросам свободы слова и информационной политики.

Вместе с тем, Сюмар заявила, что квотирование не будет касаться печатных изданий, которые выходят в Украине официальными языками ЕС.

Напомним, 4 октября Верховная Рада одобрила законопроект, который должен защитить украинский язык. За унижение и пренебрежение к украинскому языку будут наказывать штрафами и даже заключением.