Нужно реальное уменьшение выбросов на Никопольском заводе, а не написанное в отчетах, – Тимочко

Львиная доля атмосферных выбросов "Никопольского завода ферросплавов" – оксид углерода – 19 тысяч тонн в 2012 году.

С критикой инвестиционной программы Никопольского ферросплавного завода выступили украинские экологи, говорится в проекте "Особый взгляд" на 5 канале.

В ней приводится отчетность менеджмента предприятия относительно инвестиций в природоохранные мероприятия. В частности речь шла о капиталовложениях, которые спланированы на 2019 год, в 122 миллиона гривен.

Людям, которые дышат ядовитым воздухом, им безразлично сколько записано на бумаге потраченных денег, если не уменьшается выброс ядовитых веществ, люди на это не реагируют,

– заявила Татьяна Тимочко, глава Всеукраинской экологической лиги.

Львиная доля атмосферных выбросов "Никопольского завода ферросплавов" – оксид углерода – 19 тысяч тонн в 2012 году. Кроме того это вещества в виде суспендированных твердых частиц, окислы азота и серы. Приоритетными в загрязнении атмосферы Никополя также являются фтор и его соединения, формальдегид, соединения тяжелых металлов, хлор и его соединения, бензапирен, которые при значительно меньших объемах выбросов обусловливают негативное влияние на здоровье человека.

"Кроме традиционных выбросов, характерных для каждого производства металла сернистого ангиндрида, финолов, токсинов и угарного газа, худшими являются выбросы, не регламентированные украинскими стандартами: это твердые частицы, микрочастицы которые попадают в атмосферный воздух. При дыхании они не выводятся из организма, а оседают на слизистых и там остаются продолжая отравлять организм человека", – добавила эколог.

Активы никопольского ферросплавного контролируются структурами, подчиненными Игорю Коломойскому, говорится в проекте. Его производственные мощности позволяют производить более миллиона тонн в год ферросплавов и около двух с половиной миллионов тонн марганцевого агломерата и другой продукции. В 2012 году из-за его производства в воздух попала 21 тысяча тонн загрязняющих веществ, тогда как другое металлургическое предприятие – "Интерпайп Никотьюб" – дало лишь 500 тонн выбросов.