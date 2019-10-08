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      Нужно реальное уменьшение выбросов на Никопольском заводе, а не написанное в отчетах, – Тимочко

      7 Читати новину українською
      Завод ферросплавов
      Завод ферросплавов / 5.ua

      Львиная доля атмосферных выбросов "Никопольского завода ферросплавов" – оксид углерода – 19 тысяч тонн в 2012 году.

      С критикой инвестиционной программы Никопольского ферросплавного завода выступили украинские экологи, говорится в проекте "Особый взгляд" на 5 канале.

      В ней приводится отчетность менеджмента предприятия относительно инвестиций в природоохранные мероприятия. В частности речь шла о капиталовложениях, которые спланированы на 2019 год, в 122 миллиона гривен.

      Людям, которые дышат ядовитым воздухом, им безразлично сколько записано на бумаге потраченных денег, если не уменьшается выброс ядовитых веществ, люди на это не реагируют,
      – заявила Татьяна Тимочко, глава Всеукраинской экологической лиги.

      Львиная доля атмосферных выбросов "Никопольского завода ферросплавов" – оксид углерода – 19 тысяч тонн в 2012 году. Кроме того это вещества в виде суспендированных твердых частиц, окислы азота и серы. Приоритетными в загрязнении атмосферы Никополя также являются фтор и его соединения, формальдегид, соединения тяжелых металлов, хлор и его соединения, бензапирен, которые при значительно меньших объемах выбросов обусловливают негативное влияние на здоровье человека.

      "Кроме традиционных выбросов, характерных для каждого производства металла сернистого ангиндрида, финолов, токсинов и угарного газа, худшими являются выбросы, не регламентированные украинскими стандартами: это твердые частицы, микрочастицы которые попадают в атмосферный воздух. При дыхании они не выводятся из организма, а оседают на слизистых и там остаются продолжая отравлять организм человека", – добавила эколог.

      Активы никопольского ферросплавного контролируются структурами, подчиненными Игорю Коломойскому, говорится в проекте. Его производственные мощности позволяют производить более миллиона тонн в год ферросплавов и около двух с половиной миллионов тонн марганцевого агломерата и другой продукции. В 2012 году из-за его производства в воздух попала 21 тысяча тонн загрязняющих веществ, тогда как другое металлургическое предприятие – "Интерпайп Никотьюб" – дало лишь 500 тонн выбросов.

      blog_ava
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      Теги: Новости Украины Никополь Игорь Коломойский Экология
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