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      Нужно смотреть на личности: какие комитеты Рады в "Слуге народа" готовы отдать оппозиции

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      Дмитрий Разумков
      Дмитрий Разумков / Getty images

      Вопрос о том, какие комитеты достанутся новым народным избранникам, которые не являются представителями президентской партии "Слуга народа", будут решать в подготовительной группе.

      Именно ее 9 августа собирает пока еще действующий спикер Андрей Парубий.

      У тех, кто сейчас есть или будет в оппозиции, уже была возможность работать в комитетах и ​​даже их возглавлять. Об этом в интервью BBC рассказал глава президентской партии, которая завоевала монобольшинство в парламенте, Дмитрий Разумков.

      Актуально: Разумков рассказал, кого точно не хочет видеть на посту вице-спикера

      Считаю, что они достигли немного, поэтому моя личная позиция – они уже показали свою "эффективность",
      – подчеркнул он.

      В то же время, на замечание журналиста о том, что с его словами не согласился бы Вакарчук, Разумков ответил: "Сейчас не о Вакарчуке. Он не был в этой Раде, он был раньше, но у него не было возможности возглавлять, например, бюджетный комитет".

      Он добавил, что доверил бы музыканту комитет по свободе слова.

      На вопрос о том, присвоила ли уже себе "Слуга народа" бюджетный комитет, Разумков ответил:

      Этот вопрос дискуссий, но надо смотреть не на комитеты, а на личности.

      Интересно: "Слуга народа" не ведет коалиционных переговоров ни с одной фракцией, – Разумков

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      Теги: Новости Украины Новости политики Верховная Рада Слуга народа Дмитрий Разумков
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