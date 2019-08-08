Нужно смотреть на личности: какие комитеты Рады в "Слуге народа" готовы отдать оппозиции

Вопрос о том, какие комитеты достанутся новым народным избранникам, которые не являются представителями президентской партии "Слуга народа", будут решать в подготовительной группе.

Именно ее 9 августа собирает пока еще действующий спикер Андрей Парубий.

У тех, кто сейчас есть или будет в оппозиции, уже была возможность работать в комитетах и ​​даже их возглавлять. Об этом в интервью BBC рассказал глава президентской партии, которая завоевала монобольшинство в парламенте, Дмитрий Разумков.

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Считаю, что они достигли немного, поэтому моя личная позиция – они уже показали свою "эффективность",

– подчеркнул он.

В то же время, на замечание журналиста о том, что с его словами не согласился бы Вакарчук, Разумков ответил: "Сейчас не о Вакарчуке. Он не был в этой Раде, он был раньше, но у него не было возможности возглавлять, например, бюджетный комитет".

Он добавил, что доверил бы музыканту комитет по свободе слова.

На вопрос о том, присвоила ли уже себе "Слуга народа" бюджетный комитет, Разумков ответил:

Этот вопрос дискуссий, но надо смотреть не на комитеты, а на личности.

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