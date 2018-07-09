Нужны ли бахилы в медучреждении: Супрун высмеяла популярный миф

В Украине во многих медучреждениях заставляют посетителей одевать бахилы, которые предлагают приобрести в аптеке.

Об этом написала и.о. министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун на своей странице в Facebook.

По словам Супрун, бахилы уместно надевать только в операционных и помещениях, требующих асептических условий (там, где проводят инвазивные вмешательства и существуют риски возникновения и передачи инфекции).

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В клиниках развитых стран вы вряд увидите людей, пришедших навестить родственника или ожидают врача в бахилах. Более того, ни в одних нормативных документах в Украине нет требований, которые обязывают пациентов и посетителей носить бахилы во всех помещениях больниц,

– отметила она.

Использование бахил может обеспечить минимальный физический барьер от микроорганизмов, но ни одно исследование не подтверждает эффективности такой защиты.

В Украине одевания бахил уменьшает работу уборщиц и позволяет нажиться за счет тех, кто пришел в больницу.

Использование бахил не несет ощутимой пользы ни медучреждениям, ни посетителям. А огромное количество выброшенных одноразовых бахил загрязняет планету.

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