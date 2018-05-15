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Нужны новые, хорошо известные всем лица, – эксперт о президентских выборах-2019 в Украине

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Украинцы на президентский выборах-2019 готовы голосовать за Вакарчука и Зеленского
Украинцы на президентский выборах-2019 готовы голосовать за Вакарчука и Зеленского / 24 Канал

Свежие президентские рейтинги рисуют "мрачную картину" для Петра Порошенко. Прогресс после Евромайдана оказался мизерным, чтобы сохранить популярность Президента. Тем временем украинцы готовы отдать предпочтение новичкам в политике, среди которых юморист Владимир Зеленский и лидер группы "Океана Эльзы" Святослав Вакарчук, однако пока ни один из них не подтвердил свое участие в избирательной гонке.

Социальные опросы демонстрируют, что пока ни один кандидат не близок к победе в первом туре президентских выборов следующего года, пишут в статье для Bloomberg Владимир Вербяный и Дарья Краснолицкая.

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Так, Юлии Тимошенко отдают свои голоса лишь 16 процентов избирателей, а не необходимое для победы в первом туре половина. Во втором туре она может проиграть либо 40-летнему шоумену Владимиру Зеленскому, который спародировал президента в телешоу, либо 42-летнему музыканту Святославу Вакарчуку, активному участнику двух революций. Оба в противостоянии один на один также справились бы и с Порошенко, говорится в публикации.

Нужны новые лица, которые хорошо известны всем, могут быть честными и бороться с коррупцией,
– прокомментировал для журналистов заместитель директора Киевского международного института социологии Антон Грушецкий.

По мнению эксперта, Зеленский и Вакарчук имеют "достаточно высокий "потенциал.

К тому же, история Украины состоит из частой смены правительств и ряда досрочных выборов. Это дает шанс новым претендентам на власть, продолжают авторы материала.

"Интересно, есть ли другая страна, где правительства настолько регулярно проигрывают выборы? Больше всего украинцы ценят хороший имидж и будут поддерживать кандидатов, которые, как они считают, честные и беспристрастные. Их профессионализм и политический опыт не имеют значения", – высказалась глава Фонда "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива Ирина Бекешкина.

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Теги: Новости Украины Новости политики Петр Порошенко социологическое исследование Юлия Тимошенко Владимир Зеленский Святослав Вакарчук
Источник: 24 Канал
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