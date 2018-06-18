Nvidia готовит новый проект, который будет работать на искусственном интеллекте

Компания Nvidia работает над запуском новой платформы онлайн-маркетинга под названием Ubex. Она будет использовать блокчейн и искусственный интеллект для своей работы.

Об этом сообщает Blockspoint.

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Представитель стартапа, Абхинав Агравал сообщил, что Ubex планирует использовать технологию блокчейн для того, чтобы нейронная сеть могла более эффективно представлять рекламу на веб-сайтах.



Стоит отметить, что соучредитель и главный исполнительный директор Ubex Артем Честнов заявил, что главная цель проекта – обогащение базы данных искусственного интеллекта и ускорение работы платформы.



Nvidia Inception Program стремится предоставить данные о продуктах и услугах. В настоящее время стартап выпустил прототип своей платформы для тестирования.

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