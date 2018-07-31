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NVIDIA объявила дату презентации новых видеокарт линейки GeForce

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NVIDIA объявила дату презентации новых видеокарт линейки GeForce
NVIDIA объявила дату презентации новых видеокарт линейки GeForce / Фото из открытых источников

Компания NVIDIA в течение долгого времени отказывалась озвучить сроки выхода нового поколения видеокарт, несмотря на многочисленные догадки инсайдеров. В конечном итоге компания решила положить конец слухам и разослала журналистам приглашения на многообещающую презентацию обновленной линейки GeForce, которая состоится уже совсем скоро.

Об этом сообщает Videocardz.

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Амбициозное мероприятие под названием GeForce Gaming Celebration пройдет 20 августа в Кельне (Германия), за день до открытия выставки Gamescom 2018. Примечательно, что хотя на официальном сайте новые видеокарты в анонсе события не упоминаются, текст приглашения для журналистов несколько отличается от публичной версии.

Мероприятие будет наполнено новыми PC-играми, запущенными на новейшем оборудовании GeForce, крутыми презентациями, а также впечатляющими сюрпризами,
– говорится в приглашении.

Согласно информации, попавшей в распоряжение портала издания Videocardz, 20 августа состоится закрытый показ новейших GPU от NVIDIA, а официальная презентация состоится днем ​​позже, в рамках Gamescom 2018. Эта дата совпадает с предыдущими утечками о релизе GeForce нового поколения уже этой осенью.

NVIDIA GeForce 1180

NVIDIA представляет флагманские видеокарты GeForce 1180

Ожидается, что первые флагманы нового поколения под названием GeForce 1180 поступят в продажу уже 30 августа этого года по рекомендованной цене не более 750 долларов (около 19850 гривен).

Другие новости, касающиеся событий из мира технологий, гаджетов, искусственного интеллекта, а также космоса читайте в разделе Техно.

Теги: NVIDIA Техно Гаджеты
Источник: 24 Канал
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