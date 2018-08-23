NVIDIA сравнила производительность видеокарт GeForce RTX 2080 и GeForce GTX 1080

Сразу после презентации компании NVIDIA на Gamescom 2018 скептики поспешили отметить проблемы с производительностью новых видеокарт при применении технологии RTX. Кроме того, компания опубликовала впечатляющие результаты тестирования GeForce RTX 2080: существенный прирост заветных FPS по сравнению с GTX 1080 может стать серьезным аргументом апгрейда

Об этом сообщает Slashgear.

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Несмотря на то, что представленная таблица не балует подробным техническим анализом, предварительные выводы о преимуществах RTX 2080 над GTX 1080 можно сделать уже сейчас.



Тестирование видеокарт NVIDIA GeForce RTX 2080 и GeForce GTX 1080

Согласно данным, предоставленным NVIDIA, RTX 2080 примерно в полтора раза быстрее, чем GTX 1080, в разрешении 4K. Видеокарта без проблем "тянет" все современные AAA-проекты по фреймрейтом не ниже 60 FPS. Например, Call of Duty: WWII "разогналась" до 93 кадров в секунду.

Кроме "прожорливой" RTX, NVIDIA представила и алгоритм глубокого обучения для сглаживания (DLSS). Суть технологии заключается в предвидении положения точек следующего кадра с помощью искусственного интеллекта. В результате картинка получается более плавной и требует меньше ресурсов видеоядра, чем при включении сглаживания TAA. В играх, использующих DLSS, GeForce RTX 2080 обгоняет GTX 1080 по производительности почти в два раза.



Результаты испытания технологии RTX в играх

Список игр с поддержкой RTX и DLSS пока небольшой – но заметный прирост частоты кадров по умолчанию и постоянно растущие системные требования ААА-блокбастеров могут сыграть на руку новому поколению видеокарт уже сегодня.

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Презентация технологии NVIDIA RTX в новых видеокартах GeForce на базе архитектуры Turing – смотрите видео

Напомним, компания NVIDIA в Кельне представила долгожданную линейку GeForce на базе архитектуры Turing. Ключевой особенностью видеокарт нового поколения стала поддержка инновационной технологии NVIDIA RTX.

Что такое ААА?

Термин "AAA-игра" используется в индустрии компьютерных игр для обозначения наиболее высокобюджетных компьютерных игр, рассчитанных на массовую аудиторию и которые требуют огромных затрат как на саму разработку игры, так и на ее рекламу, в первую очередь, маркетинговую кампанию в время выхода. Разработка AAA-игр связана с высокими экономическими рисками, поскольку окупаемость игры требует продажи огромного числа копий. Это понятие аналогично термина "блокбастер" из киноиндустрии.

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