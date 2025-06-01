"Соврали, как могли": Илон Маск прокомментировал расследование NYT о наркотиках

Илон Маск отреагировал на расследование журналистов The New York Times, в котором сообщалось, что он якобы активно употреблял наркотики. В частности миллиардер отрицает, что часто употребляет кетамин.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на сообщение Маска в соцсети Х.

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Употреблял ли Илон Маск наркотики

Илон Маск отверг обвинения издания The New York Times.

Чтобы прояснить, я не употребляю наркотики! The New York Times соврали, как могли,

– написал бизнесмен.

По словам Маска, он пробовал кетамин по рецепту несколько лет назад и уже писал об этом ранее в соцсети Х, поэтому "это даже не новость".

Он помогает выбраться из темных психических дыр, но с тех пор я его не употреблял,

– подчеркнул миллиардер.

Справка. В США кетамин официально разрешено применять только как анестетик во время медицинских вмешательств. В то же время некоторые врачи с соответствующими разрешениями могут использовать его и для лечения психических расстройств, в частности депрессии.

Напомним, недавно журналисты The New York Times опубликовали расследование, в котором сообщалось, что во время предвыборной кампании Дональда Трампа его близкий союзник Илон Маск употреблял наркотики гораздо интенсивнее, чем раньше. Речь идет о кетамине, экстази и психоделических грибах.

По словам источников издания, миллиардер якобы путешествовал с ежедневной аптечкой, которая содержала стимуляторы.