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      Нюхать, курить или лечиться: как конопля влияет на организм человека

      Запятая 155

      Конопля, гашиш, марихуана, ганжа. Все эти слова означают одно – каннабис. Кто-то считает его прекрасным способом для релаксации, кто-то использует в медицинских целях, другие – ярые противники. Каннабис привыкли считать легким наркотиком. В Украине он – под знаком табу. Хотя это не мешает 3% украинцев нелегально курить косяки, а дискуссии по легализации не утихают.

      Перед тем, как приводить аргументы за и против частичной легализации каннабиса, давайте разберемся что это такое.

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      Так вот, прежде всего, каннабис – это растение. Цельные листья каннабиса называют коноплей, измельченные же части – марихуаной. В первую очередь из нее, то есть конопли, добывали масла, изготавливали ткани и бумагу. Впоследствии, узнав о специфических свойствах, начали употреблять в "релаксационных" целях. Теперь способов много: можно курить, вдыхать, жевать, нюхать и даже втирать.

      канабіс
      Что делали из конопли

      канабіс
      Употребление каннабиса

      Основной компонент конопли, который влияет на физическое на психическое состояние человека – ТГК – тетрогидраканабиол. И чем больше его попадает в организм, тем сильнее эффект. ТГК – это один из каннабоидов, которые влияют на рецепторы в мозге. Эффект от потребления каннабиса далеко не положительный. У человека краснеют глаза, ускоряется сердцебиение, искажается реальность и нарушается координация.

      канабіс
      Влияние психоактивных каннабиноидов это ТГК

      Люди, употребляющие каннабис слишком часто и в больших количествах, конечно, же будут иметь психические и физические расстройства. А люди которые употребляют редко должны понимать – это то же самое опьянения. Просто психологическое,
      – рассказал медицинский корреспондент Джон Лапук.

      Конечно, каннабис употребляют и в Украине. Правда нелегально, он запрещен законом. За 2017 год в Украине вынесли по меньшей мере 385 приговоров, связанных с незаконным оборотом конопли. Еще почти 6,5 тысяч приговоров произнесли за незаконное хранение без цели сбыта.

      канабіс україна
      Приговоры за коноплю в Украине

      Не применяют каннабис и в медицинских целях. В Украине до сих пор нет ограничений на исследование веществ и препаратов в научных целях, поэтому в теории каннабис разрешен. А вот на практике – нет, потому что его продажа и приобретение запрещенны законом.

      Существует такое разнообразие сортов, вариантов применения, возможностей доставки ко всем жизненно важным органам, что, буквально, каждый пациент, может получить его для совершенно разных состояний,
      – отметил член Всемирной организации медицинского каннабиса Илья Резник.

      Например, девочке Лизе, которая живет в Украине, 9 лет, и у нее идиопатическая эпилепсия. Вылечить такой диагноз в Украине – практически невозможно. Ведь в состав лекарств входят каннабиоиды. У Лизы бывают припадки, которые не редко заканчиваются потерей сознания. И, к сожалению, она не единственный ребенок с таким диагнозом. Сорт медицинского каннабиса , который к слову практикуют в Израиле, Польше и США снижает количество таких припадков и дает шансы пойти на поправку. Но в Украине такую терапию пройти невозможно.

      Существуют психоактивные каннабиноиды – это ТГК, и не психоактивные – это CBD. Не вижу причин, почему детям это нельзя употреблять. CBD – это каннабиноид, который не имеет психоактивного действия. Доказано, что он снимает и уменьшает количество приступов, а даже в некоторых случаях вообще лишает их,
      – подчеркнул представитель институт физиологии им. Богомольца Дмитрий Исаев.

      Другой пример – Джейдан из США. У него такой же диагноз. В возрасте 7 лет он принимал по 22 таблетки в день от эпилептических припадков. Таблетки так и не решили проблемы. Поэтому отец начал давать ему медицинские сорта каннабиса, которые не только уменьшить количество приступов, но и поспособствовали выздоровлению.

      канабіс
      Где практикуют медицинский каннабис

      Легализуют ли в Украине каннабис и в каких целях – смотрите в программе.

      Теги: Медицина Здоровье Запятая медицинский каннабис
      Источник: 24 канал
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