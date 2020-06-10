О наполнении бюджета и поддержке экономики на фоне COVID-19: итоги совещания у Зеленского
Президент Украины Владимир Зеленский 9 июня советовался с министрами, правоохранителями и парламентариями. Говорили о наполнении государственного бюджета и важных шагах к восстановлению экономики страны в посткризисный период.
О первых шагах реализации программы стимулирования экономики для преодоления последствий COVID-19 рассказали на официальном сайте главы государства.
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Зеленский прежде всего отметил, что на фоне коронавирусной кризиса в мире страны "вводят беспрецедентные программы стимулирования экономики".
Богатые страны тратят миллиарды долларов на поддержку отечественных производителей. Остальные ищут нестандартные решения для обеспечения достойного места в новой экономической реальности,
– сказал президент.
Какие меры внедряют в Украине для поддержки экономики
Программа стимулирования экономики в Украине содержит более 230 конкретных мероприятий с определенными исполнителями и сроками на 2020 – 2022 годы.
Ключевые направления программы
- Адаптивный карантин.
- Стимулирование малого и среднего бизнеса.
- "Доступные кредиты 5 – 7 – 9%" и еще одна программа кредитования "Новые деньги".
- Оптимизация налоговой нагрузки и администрирования.
Какова ситуация с наполнением государственного бюджета
С началу 2020 году ситуация с наполнением бюджета ухудшилась из-за недобора налогов и пошлин, а также и из-за введения масштабного карантина.
Министр финансов Сергей Марченко доложил, что, несмотря на негативные тенденции в экономике из-за коронавируса, за май 2020 года Украина получила дохода на 100% от планового (речь о 64 миллиардах гривен).
Задания, предусмотренные государственным бюджетом, будут выполнены. Кроме того, мы предполагаем возможность уменьшения дефицита государственного бюджета,
– уверен глава Минфина.
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