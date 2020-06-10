Президент Украины Владимир Зеленский 9 июня советовался с министрами, правоохранителями и парламентариями. Говорили о наполнении государственного бюджета и важных шагах к восстановлению экономики страны в посткризисный период.

О первых шагах реализации программы стимулирования экономики для преодоления последствий COVID-19 рассказали на официальном сайте главы государства.

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Зеленский прежде всего отметил, что на фоне коронавирусной кризиса в мире страны "вводят беспрецедентные программы стимулирования экономики".

Богатые страны тратят миллиарды долларов на поддержку отечественных производителей. Остальные ищут нестандартные решения для обеспечения достойного места в новой экономической реальности,

– сказал президент.

Какие меры внедряют в Украине для поддержки экономики

Программа стимулирования экономики в Украине содержит более 230 конкретных мероприятий с определенными исполнителями и сроками на 2020 – 2022 годы.

Ключевые направления программы

Адаптивный карантин.

Стимулирование малого и среднего бизнеса.

"Доступные кредиты 5 – 7 – 9%" и еще одна программа кредитования "Новые деньги".

Оптимизация налоговой нагрузки и администрирования.

Какова ситуация с наполнением государственного бюджета

С началу 2020 году ситуация с наполнением бюджета ухудшилась из-за недобора налогов и пошлин, а также и из-за введения масштабного карантина.

Министр финансов Сергей Марченко доложил, что, несмотря на негативные тенденции в экономике из-за коронавируса, за май 2020 года Украина получила дохода на 100% от планового ( речь о 64 миллиардах гривен).

Задания, предусмотренные государственным бюджетом, будут выполнены. Кроме того, мы предполагаем возможность уменьшения дефицита государственного бюджета,

– уверен глава Минфина.