О чем договорились Украина и Еврокомиссия: Зеленский поговорил с Урсулой фон дер Ляйен
Президент Украины Владимир Зеленский поговорил по телефону с главой Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен. Политики, в частности, обсудили сотрудничество Украины и ЕС. Также главной темой разговора стала ситуация с коронавирусом и преодоление последствий пандемии.
О телефонном разговоре Зеленского с Урсулой фон дер Ляйен сообщила президентская пресс-служба. Соответствующее сообщение появилось на сайте украинского президента.
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О чем говорили Зеленский и фон дер Ляйен
Основные темы:
- координация усилий, направленных на преодоление последствий эпидемии коронавируса в Украине и Европейском Союзе,
- согласование шагов с целью постепенного выхода из карантина.
Владимир Зеленский, в частности, отметил, что Украине благодаря своевременно введенным мерам удалось предотвратить наихудший сценарий. По его словам, Киев внимательно следит за мерами ЕС по борьбе с COVID-19.
Также он поблагодарил за объявленный Еврокомиссией пакет поддержки Украины в 190 миллионов евро. Эти деньги должны пойти на преодоление последствий инфекции.
Зеленский сообщил, что средства будут направлены на:
- поддержку системы здравоохранения и экономики,
- помощь уязвимым группам населения, а также малому и среднему бизнесу,
- поддержку гражданского общества и судебной реформы,
- реализацию "Европейского зеленого соглашения".
Также украинский президент поблагодарил председателя Еврокомиссии за решение Еврокомиссии начать очередную программу макрофинансовой помощи Украине объемом 1,2 миллиарда евро.
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Нам необходима двусторонняя помощь со стороны Европейского Союза для стабилизации экономики и государственных финансов. Мы готовы к конструктивному сотрудничеству с целью быстрого создания и реализации этой программы макрофинансовой помощи,
– подчеркнул Зеленский.
В то же время стороны:
- отметили активный политический диалог между Украиной и ЕС, который продолжается несмотря на текущий кризис;
- договорились о дальнейших контактах.
Что еще обсудили политики
- Сотрудничество Украины и ЕС
Речь идет о:
- углублении сотрудничества в области медицины,
- обеспечении "зеленых коридоров" для беспрепятственного движения товаров по Европе,
- возможном восстановлении авиасообщения,
- привлечении Украины в роли наблюдателя в Комитет ЕС по вопросам здравоохранения.
Зеленский и фон дер Ляйен разделяют мнение, что кризис, вызванный коронавирусом, не должен навредить свободному движению товаров и ограничивать двустороннюю торговлю.
- Новая программа МВФ
Зеленский рассказал, что ближайшее подписание банковского закона открывает путь к новой программе МВФ. В частности, Украина и Фонд договорились, что в течение следующих недель Украине будет перечислен второй транш предыдущей, четвертой программы макрофинансовой помощи объемом 500 миллионов евро.
- Ситуация безопасности на Востоке Украины
Зеленский поблагодарил за неизменную поддержку суверенитета и территориальной целостности нашего государства.
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- Год президентства Зеленского
Урсула фон дер Ляйен поздравила украинского президента с первой годовщиной на высшем посту. Также она отметила прогресс Украины во внедрении реформ.