О чем договорились Украина и Еврокомиссия: Зеленский поговорил с Урсулой фон дер Ляйен

Президент Украины Владимир Зеленский поговорил по телефону с главой Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен. Политики, в частности, обсудили сотрудничество Украины и ЕС. Также главной темой разговора стала ситуация с коронавирусом и преодоление последствий пандемии.

О телефонном разговоре Зеленского с Урсулой фон дер Ляйен сообщила президентская пресс-служба. Соответствующее сообщение появилось на сайте украинского президента.

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О чем говорили Зеленский и фон дер Ляйен

Основные темы:

координация усилий, направленных на преодоление последствий эпидемии коронавируса в Украине и Европейском Союзе,



в Украине и Европейском Союзе, согласование шагов с целью постепенного выхода из карантина.

Владимир Зеленский, в частности, отметил, что Украине благодаря своевременно введенным мерам удалось предотвратить наихудший сценарий. По его словам, Киев внимательно следит за мерами ЕС по борьбе с COVID-19.

Также он поблагодарил за объявленный Еврокомиссией пакет поддержки Украины в 190 миллионов евро. Эти деньги должны пойти на преодоление последствий инфекции.

Зеленский сообщил, что средства будут направлены на:

поддержку системы здравоохранения и экономики,

помощь уязвимым группам населения, а также малому и среднему бизнесу,

поддержку гражданского общества и судебной реформы,

реализацию "Европейского зеленого соглашения".

Также украинский президент поблагодарил председателя Еврокомиссии за решение Еврокомиссии начать очередную программу макрофинансовой помощи Украине объемом 1,2 миллиарда евро.

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Нам необходима двусторонняя помощь со стороны Европейского Союза для стабилизации экономики и государственных финансов. Мы готовы к конструктивному сотрудничеству с целью быстрого создания и реализации этой программы макрофинансовой помощи,

– подчеркнул Зеленский.

В то же время стороны:

отметили активный политический диалог между Украиной и ЕС , который продолжается несмотря на текущий кризис;



, который продолжается несмотря на текущий кризис; договорились о дальнейших контактах.

Что еще обсудили политики

Сотрудничество Украины и ЕС

Речь идет о:

углублении сотрудничества в области медицины,

обеспечении "зеленых коридоров" для беспрепятственного движения товаров по Европе,

возможном восстановлении авиасообщения,

привлечении Украины в роли наблюдателя в Комитет ЕС по вопросам здравоохранения.

Зеленский и фон дер Ляйен разделяют мнение, что кризис, вызванный коронавирусом, не должен навредить свободному движению товаров и ограничивать двустороннюю торговлю.

Новая программа МВФ

Зеленский рассказал, что ближайшее подписание банковского закона открывает путь к новой программе МВФ. В частности, Украина и Фонд договорились, что в течение следующих недель Украине будет перечислен второй транш предыдущей, четвертой программы макрофинансовой помощи объемом 500 миллионов евро.

Ситуация безопасности на Востоке Украины

Зеленский поблагодарил за неизменную поддержку суверенитета и территориальной целостности нашего государства.

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Год президентства Зеленского

Урсула фон дер Ляйен поздравила украинского президента с первой годовщиной на высшем посту. Также она отметила прогресс Украины во внедрении реформ.