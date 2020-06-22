В выпуске программы "О главном" за 22 июня – на Львовщине уже несколько дней подряд фиксируют наибольшее суточное количество случаев COVID-19. По состоянию на сегодня подтверждено заболевание у 200 человек. КГГА и правительство планируют выделить деньги на жилье для жителей разрушенной взрывом многоэтажки на Позняках. Город готов выделить 30 миллионов гривен из резервного фонда.

Также в выпуске "О главном" на 24 канале:

Народный депутат от партии "Слуга народа" Николай Тищенко принес на место взрыва в жилом доме на столичных Позняках пакет с лимонами и начал раздавать их пострадавшим.

Владимир Зеленский согласился оплатить штраф, который будет наложен на него из-за нарушения условия карантина в Хмельницком.

От начала пандемии COVID-19 в Украине зафиксировали 37 241 случай заражения коронавирусом. Министерство здравоохранения сообщило о 681 новом случае заражения коронавирусом за минувшие сутки.