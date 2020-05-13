О главном: Блокирование российских соцсетей. Протест перевозчиков в Киеве
В выпуске программы "О главном" за 13 мая – депутаты партии "Голос" начали собирать подписи, чтобы продлить санкции на российские соцсети. Они собрали необходимое количество голосов, но парламент, вероятно, не будет собираться по этому вопросу. Под стенами Кабинета Министров Украины в Киеве состоялся протест перевозчиков. Они требовали разрешения восстановить внутренние и международные перевозки.
Также в выпуске "О главном" на 24 канале:
Верховная Рада на внеочередном заседании одобрила во втором чтении "антиколомойский" законопроект.
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