О главном: Деолигархизация от Зеленского. Политический кризис в Израиле

В выпуске "О главном" за 3 июня – законопроект Владимира Зеленского об олигархах поступил на рассмотрение в Верховную Раду. Оппозиционные партии Израиля договорились о союзе и формировании нового правительства, чтобы отправить премьер-министра Беньямина Нетаньяху в отставку.
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В Киеве, Львове и Одессе в конце мая заработали центры массовой вакцинации от COVID-19, где прививки делают тем, кто записался через сервис "Дия". Глава Минздрава Виктор Ляшко обещает, что такими темпами уже к концу лета должны провакцинировать около 5 миллионов украинцев.