О главном: Деолигархизация от Зеленского. Политический кризис в Израиле

16:57

В выпуске "О главном" за 3 июня – законопроект Владимира Зеленского об олигархах поступил на рассмотрение в Верховную Раду. Оппозиционные партии Израиля договорились о союзе и формировании нового правительства, чтобы отправить премьер-министра Беньямина Нетаньяху в отставку.