В выпуске программы "О главном" за 24 июля – журналисты из Bihus.info провели расследование и выяснили, кто из депутатов и чиновников превышает скорость. В частности, нардеп от "Слуги народа" Александр Дубинский часто нарушает ПДД. В Одессе в очередной раз пытаются поднять танкер "Делфи". К судну подошли два буксира, от них натянут стальные канаты и попытаются поднять танкер.

Также в выпуске "О главном" на 24 канале: Харьковский волонтер Дмитрий Михайленко, которого назвали вероятным сообщником луцкого террориста Максима Кривоша, заявил, что не причастен к теракту.