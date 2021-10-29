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Министерство цифровой трансформации Украины предложило парню, создавшему фальшивое приложение "Дия", работу в ведомстве. 21-летнему молодому человеку решили дать шанс исправиться.
В Харькове готовятся к досрочным выборам мэра, которые проведут 31 октября. Главные претенденты на эту должность называют себя наследниками Геннадия Кернеса. Россия завезла новую партию вооружения на Донбасс. Также Кремль отремонтировал для террористов часть боевой техники.
Источник:24 канал
Министерство цифровой трансформации Украины предложило парню, создавшему фальшивое приложение "Дия", работу в ведомстве. 21-летнему молодому человеку решили дать шанс исправиться.