О главном: Харьков перед выборами. Россия свозит оружие на Донбасс

20:08

В Харькове готовятся к досрочным выборам мэра, которые проведут 31 октября. Главные претенденты на эту должность называют себя наследниками Геннадия Кернеса. Россия завезла новую партию вооружения на Донбасс. Также Кремль отремонтировал для террористов часть боевой техники.