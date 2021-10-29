О главном: Харьков перед выборами. Россия свозит оружие на Донбасс
29 октября 2021 , 20:08Читати новину українською
Источник:24 канал
В Харькове готовятся к досрочным выборам мэра, которые проведут 31 октября. Главные претенденты на эту должность называют себя наследниками Геннадия Кернеса. Россия завезла новую партию вооружения на Донбасс. Также Кремль отремонтировал для террористов часть боевой техники.
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