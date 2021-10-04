О главном: Эффект Саакашвили. Итоги заседания в Трускавце

4 октября 2021 , 19:46
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Источник:

24 канал

Эффект Саакашвили не оказался таким результативным, как рассчитывал экс-президент Грузии. Саакашвили вернулся в страну, где его посадили в тюрьму. В "слуг народа" завершились каникулы в Трускавце.

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Автор: Єгор Скоріна