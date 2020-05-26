О главном: Мера пресечения для насильников в погонах. Местные выборы в Украине

В выпуске "О главном" за 26 мая – суд избрал меру пресечения двум полицейским, которых подозревают в избиении и изнасиловании женщины в отделении полиции, Николая Кузива и Сергея Сулиму взяли под стражу на 60 суток без права внесения залога. Политики на фоне коронавируса готовятся к местным выборам. По плану они должны состояться осенью.

Также в выпуске "О главном" на 24 канале: С 1 июня правительство планирует новый этап смягчения карантина – возобновят работу железной дороги и автобусное сообщение между городами, а также откроются автошколы, спортзалы и бассейны.