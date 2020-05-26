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ИЗНАСИЛОВАНИЕ В КАГАРЛИКЕ СМЕРТЬ ВАЛЕРИЯ ДАВИДЕНКО КОРОНАВИРУС COVID-19
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ИЗНАСИЛОВАНИЕ В КАГАРЛИКЕ СМЕРТЬ ВАЛЕРИЯ ДАВИДЕНКО КОРОНАВИРУС COVID-19

О главном: Мера пресечения для насильников в погонах. Местные выборы в Украине

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В выпуске "О главном" за 26 мая – суд избрал меру пресечения двум полицейским, которых подозревают в избиении и изнасиловании женщины в отделении полиции, Николая Кузива и Сергея Сулиму взяли под стражу на 60 суток без права внесения залога. Политики на фоне коронавируса готовятся к местным выборам. По плану они должны состояться осенью.

Также в выпуске "О главном" на 24 канале:

С 1 июня правительство планирует новый этап смягчения карантина – возобновят работу железной дороги и автобусное сообщение между городами, а также откроются автошколы, спортзалы и бассейны.

Автор: Юлия Гилей
Теги: Изнасилование в Кагарлике Местные выборы 2020 Выпуск новостей
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