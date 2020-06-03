В выпуске "О главном" за 3 июня – местные выборы может усложнить законопроект, который уже приняли в первом чтении, который позволяет ребенку, достигшему 16 лет, менять отчество без согласия родителей. Вероятно, так будут создавать клонов и дезориентировать избирателей. 3 июня Львовщина установила собственный антирекорд по количеству новых больных. За сутки в области обнаружили 96 новых больных.

Також у випуску новин на 24 каналі: З 5 червня Україна відновлює внутрішнє авіасполучення, а з 15 – міжнародне. Також з 5 червня планують дозволити кафе і ресторанам почали приймати відвідувачів всередині закладів. омпромат на голову ОП Андрія Єрмака, його кума-нардепа Миколу Тищенка та ексдепутата Київради і забудовника Дениса Комарницького оприлюднив і передав правоохоронцям нардеп Гео Лерос. Він написав заяву до НАБУ. Пішоходи тепер теж платитимуть за порушення правил дорожнього руху. За відповідний законопроєкт сьогодні проголосували 277 нардепи. За перехід проїжджої частини у невстановлених місцях доведеться заплатити 255 гривень, а якщо пішохід був на підпитку – 510 гривень.