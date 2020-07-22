В выпуске программы "О главном" за 22 июля – полиция задержала сообщника луцкого террориста, но пока не говорят, как они связаны. Несколько дней назад Верховная Рада изменила избирательный кодекс, которым отменила мажоритарную составляющую. Отныне баллотироваться в депутаты или на должность городского или поселкового головы, где избирателей более 10 тысяч, возможно только под "партийным крылом"

Также в выпуске "О главном" на 24 канале:

Правительство продлило карантин до 31 августа. Меры безопасности и в дальнейшем будут адаптивными, то есть, ограничения будут сохраняться или отменяться в областях в зависимости от заболеваемости. Уровень опасности в регионах теперь будут оценивать по шкале – зеленый, желтый, оранжевый и красный.

69-летний мужчина из Ивано-Франковска победил коронавирус несмотря на то, что у него была гипертоническая болезнь, одна почка и лишний вес.

За прошедшие сутки в Украине обнаружили 829 случаев заражения коронавирусом. Общее количество случаев инфицирования возросло до 60 995, из которых выздоровели 33 172 человека.