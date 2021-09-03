Владимир Путин сделал новое заявление о том, что Россия и Украина рано или поздно восстановят отношения, а сейчас назвал их "ненормальными". Дмитрий Разумков и Алексей Данилов не могут решить, кто будет определять олигархов – парламент или СНБО.