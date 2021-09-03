О главном: Новые заявления Путина об Украине. Разумков и Данилов спорят насчет олигархов
3 сентября 2021 , 20:03Читати новину українською
Источник:24 канал
Владимир Путин сделал новое заявление о том, что Россия и Украина рано или поздно восстановят отношения, а сейчас назвал их "ненормальными". Дмитрий Разумков и Алексей Данилов не могут решить, кто будет определять олигархов – парламент или СНБО.
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