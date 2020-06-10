В выпуске "О главном" за 10 июня – в ГБР Порошенко пытались вручить подозрение за назначение Семочко на должность первого заместителя председателя внешней разведки Украины. Пятый президент вместе со своими адвокатами спешно покинул помещение ГБР и поехал к генпрокурору. В Одессе произошел очередной обвал дома. Эксперты отмечают, что таких случаев будет становиться все больше и больше.

Также в выпуске новостей на 24 канале: Пока юг Украины готовится встречать туристов, в киевских больницах фиксируют рекордное количество больных коронавирусом. На данный момент там находятся 223 пациента с COVID-19 – это наибольшее количество госпитализированных за время пандемии.