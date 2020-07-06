В программе "О главном" за 6 июля – вскоре Верховная Рада должна объявить дату местных выборов. Ожесточенная борьба за столицу уже идет среди "слуг народа". Одной из украинок, задержанных в Афинах, разрешили въезд в Грецию. Анна Левковская должна была бы пересесть на другой рейс, чтобы попасть во Францию на обучение.

Также в выпуске "О главном" на 24 канале: Киев официально разрешил работу ресторанов после 22:00, но президенту доложили, что заведения закрывают по всей Украине.