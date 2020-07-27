В выпуске программы "О главном" за 27 августа – полное и всеобъемлющее прекращение огня на Донбассе продержалось 20 минут. Российские боевики били из стрелкового оружия, ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов в сторону военнослужащих ВСУ. В Одессе объявили чрезвычайную ситуацию регионального уровня из-за затонувшего танкера Delfi. Из судна периодически вытекает нефть.

Также в выпуске "О главном" на 24 канале: Несмотря на пандемию коронавируса, страны одна за другой начинают открывать свои границы для туристов. Все больше украинцев хотят полететь отдыхать в теплые края. Впрочем, нас ждут не во всех странах мира.