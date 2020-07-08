В выпуске программы "О главном" за 8 июля – пророссийский блогер Анатолий Шарий уверяет, что Зеленский хочет его убить. У Зеленского считают, что таким образом он создает искусственный конфликт ради собственных рейтингов. В Раде зарегистрировали проект постановления о местных выборах в 2020 году. Документ передали на рассмотрение руководству парламента.

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