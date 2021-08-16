О главном: Смерть мэра Кривого Рога. Суд над одиозным Чаусом

16 августа 2021 , 20:24
Читати новину українською

Источник:

24 канал

В Кривом Роге нашли мертвым мэра города Константина Павлова. В ОПЗЖ заговорили о политическом убийстве. Одиозный экс-судья Николай Чаус утверждает, что его держали 4 месяца в маске в подвале.

Также в выпуске:

Полиция объявила подозрения двум мужчинам, которые избили журналиста издания "Буквы" Александра Кужельного. Инцидент произошел во время протестов возле Офиса Президента.

Автор: Єгор Скоріна