О главном: Смерть мэра Кривого Рога. Суд над одиозным Чаусом
16 августа 2021 , 20:24Читати новину українською
Источник:24 канал
В Кривом Роге нашли мертвым мэра города Константина Павлова. В ОПЗЖ заговорили о политическом убийстве. Одиозный экс-судья Николай Чаус утверждает, что его держали 4 месяца в маске в подвале.
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