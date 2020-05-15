О главном: Вспышка COVID-19 в интернате для девушек. Закрытие медучреждений в Харькове
В выпуске "О главном" за 15 мая – в Дарницком детском доме-интернате зафиксировали вспышку COVID-19. Болезнь обнаружили у 81 человека, 53 из которых – воспитанницы интерната. В Харькове уже 3 медучреждение закрыли на карантин. В 13-й больнице отныне принимают исключено больных с пневмонией.
Также в выпуске "О главном" на 24 канале:
В центрах крови жалуются на то, что из-за карантина доноров значительно уменьшилось втрое.
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