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КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 КОРОНАВИРУС COVID-19
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КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 КОРОНАВИРУС COVID-19

О главном: Вспышка COVID-19 в интернате для девушек. Закрытие медучреждений в Харькове

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В выпуске "О главном" за 15 мая – в Дарницком детском доме-интернате зафиксировали вспышку COVID-19. Болезнь обнаружили у 81 человека, 53 из которых – воспитанницы интерната. В Харькове уже 3 медучреждение закрыли на карантин. В 13-й больнице отныне принимают исключено больных с пневмонией.

Также в выпуске "О главном" на 24 канале:

В центрах крови жалуются на то, что из-за карантина доноров значительно уменьшилось втрое.

Теги: Больница Новости Харькова Выпуск новостей
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