О главном: Взрыв автомобиля в Днепре. "Железный купол" для защиты от террористов
15 сентября 2021 , 20:06Читати новину українською
Источник:24 канал
В Днепре 2 человека погибли при взрыве автомобиля, в полиции рассматривают версию с терактом. Украина может получить от США систему "Железный купол", которая поможет защищаться от террористов.
Также в выпуске:
Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов выразил мнение, что Украина должна избавиться от кириллицы и перейти на латиницу. Экс-министр внутренних дел Арсен Аваков выложил старое видео с советником руководителя Офиса Президента Алексеем Арестовичем, на котором последний называет войнуна Донбассе курортом.