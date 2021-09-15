О главном: Взрыв автомобиля в Днепре. "Железный купол" для защиты от террористов

15 сентября 2021 , 20:06
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Источник:

24 канал

В Днепре 2 человека погибли при взрыве автомобиля, в полиции рассматривают версию с терактом. Украина может получить от США систему "Железный купол", которая поможет защищаться от террористов.

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Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов выразил мнение, что Украина должна избавиться от кириллицы и перейти на латиницу. Экс-министр внутренних дел Арсен Аваков выложил старое видео с советником руководителя Офиса Президента Алексеем Арестовичем, на котором последний называет войнуна Донбассе курортом.

Автор: Єгор Скоріна