В выпуске программы "О главном" за 21 июля – в Киеве возле станции метро "Минская" нашли взрывное устройство. Его обезвредили взрывотехники. Депутата от ОПЗЖ Олега Волошина облили зеленкой прямо на выходе из Верховной Рады.

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Около 20-ти заложников до сих пор в плену террориста в Луцке. Он называет себя "Максим Плохой" и является автором книги "Философия преступника".

25 октября украинцы будут избирать областных, городских и поселковых чиновников. Впрочем, за 3 месяца до гонки, депутаты изменили правила игры. Результаты нововведений почувствуют и кандидаты, и избиратели.