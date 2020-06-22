Партия "Голос" не голосовала за назначение нового правительства Дениса Шмыгаля. А сегодня ведет активную борьбу против министра Арсена Авакова и блокирует назначение людей, которые работали во времена Януковича.

О позиции "Голоса", кадровом голоде в стране, зарплатах депутатов и финансирование партии – читайте во второй части интервью с главой фракции "Голос" Кирой Рудик в программе "Перекрестный допрос" на 24 канале.

О позиции "Голоса"

Последнюю неделю депутаты, в частности и вы отличились тем, что были в первых рядах на всех акциях протеста с требованием отставки Авакова, в поддержку Стерненко, против нового кандидата в министры образования. Там везде были ваши депутаты, и они были очень активны. Это новая стратегия "Голоса"? Вы будете теперь такими более радикальными, активными? Вы хотите быть такими?

Это началось не 2 недели назад. Это началось 3 месяца назад, когда мы впервые поняли, что позиция, когда мы помогаем строить Украинскую державу и, скорее, конструктивно наблюдаем за тем, что происходит, не работает. 3 месяца назад, когда появилось новое правительство, мы вышли на трибуну и ушли из зала парламента с позицией, что страна движется в неправильном направлении, что новое правительство не принесет нам процветание. Оно абсолютно неадекватно, непрофессионално и вернет нас во времена Януковича.

Читайте первую часть интервью Что будет с "Голосом" без Вакарчука и кому удобен Аваков: интервью с Кирой Рудик

После того у нас было несколько акций протеста, и выход на Банковую, и акция под ОП, где мы показывали свои позиции относительно Трехсторонней контактной группы, относительно любых переговоров с Россией. Сейчас они просто активизировались, потому что активизировалась и политическая жизнь. Это и история в Кагарлыке, и в Броварах, против которых мы не могли пройти мимо. Параллельно активизировались суды. И это все вместе – как большой снежный ком, которому мы говорим: "Нет, так не будет".

Смотрите полное интервью с Кирой Рудик в программе "Перекрестный допрос" на 24 канале:

Меня сейчас часто спрашивают, какие бы хорошие законы мы должны сделать в Верховной Раде на следующие полгода. И мой ответ – что какие бы хорошие законы мы ни сделали, они не будут выполняться, потому что они и сейчас не выполняются. У нас есть достаточно хороших законов. Это не будет иметь никакого смысла. Как выполняются законы? Это исполнительная власть и силовики.

Правительство Гончарука был неудачным, в основном, потому что у них не было влияния на силовиков и возможности перестраивать эту систему. Потому что у них был вечный министр Аваков, который был 6 лет. Это уже 7-й год пошел, когда он "реформирует" наши силовые структуры. Пока они не будут реформированы, и будут управляться сверху вниз, использоваться для политических влияний, мы никуда не будем двигаться как страна. Это уже совершенно очевидно для меня.

Именно поэтому нашу борьбу мы начинаем с того, что нужно менять способ, которым руководствуются наши силовики, как они меняются, как эта система работает. Потому что нельзя создавать одной рукой "инвест-няню", а другой рукой одевать эту "инвест-няню" во все шлемы с одинаковым надписью, давать им дубинки и говорить: "Вперед, делайте то, что вам нравится". Это просто не сработает. И уже сейчас видим, что это не работает. Сколько сейчас инвестиций не заходят в нашу страну, а оттекают? Сколько IT-компаний открылось в Украине за последние полгода?

Ноль?

Вы знаете, не ноль, но гораздо меньше, чем в то же время 2019 года. Это просто происходит, потому что люди видят тренд "вниз". В 2019 году мы видели тренд "вверх". Казалось, что все будет только лучше.

Тренд развития вы имеете в виду?

Тренд "вверх" – это тренд развития. Казалось, что все будет лучше. Что придет новая власть, которая будет понимать, каким образом бизнес должен взаимодействовать с силовыми структурами, которая сбалансирует эту систему, которая сможет направить государство таким образом, чтобы оно помогало людям развиваться. Мы сейчас видим, что это работает совсем наоборот. Какие лучшие законы ты можешь написать? Если они будут потом по полгода лежать на подписи у президента, и потом никто их не будет выполнять, и никто не может заставить наше правительство их выполнять, то дела не будет.

Мы сейчас поговорим и о президенте, и о законах, и об Авакове. Сначала закончим тему с тем, какой будет партия и фракция. Я так понимаю, что это, в принципе, ребрендинг. Я так понимаю, что сам Вакарчук был несколько против такого агрессивного образа и агрессивного поведения депутатов фракции. Я думаю, что он вас сдерживал. И именно поэтому вы сейчас на баррикадах, вы с файерами, вы на всех акциях протеста в первых рядах. Или я права?

Нет, Вакарчук нас не сдерживал. Он привел нас в парламент. Мы ему за это очень благодарны. Сейчас мы точно знаем, против кого и чего мы боремся. Сейчас уже без него в парламенте будем продолжать вести эту линию и бороться против несправедливости и произвола.

О законах

Законы в поддержку бизнеса работают? Вы как бизнесвумен можете их оценить?

Да, они работают. Это отмена ЕСВ (Единый социальный взнос – 24 канал) на время карантина и отмены любых проверок – они работают. Это то, что мы проконтролировали.

Это ощутимое облегчение для бизнеса? Отмена ЕСВ?

Это что-то, это то, что нужно было сделать, но в 20-30 раз больше. Но это то, что мы могли сделать нашими силами, маленькой парламентской фракцией. Есть много вопросов, которые были приняты благодаря нам.

Я думаю, есть вещи, которые вы просто не дали сделать.

Да, сейчас мы понимаем нашу миссию как оппозиции, особенно в условиях, когда к власти начинают приходить люди времен Януковича – это не дать им прийти к власти. Это не отменить вещи, которые уже работали. К примеру, ВНО, отставка министра Емца, который говорил, что все пенсионеры должны умереть, и много других вещей, которые могли произойти, если бы не фракция "Голос", которая выходила и говорила, что это неправильно, которая подходила к своим коллегам по монобольшинству и просила не давать за это голоса. И сейчас – когда мы боремся против Шкарлета и будем бороться против каждого министра, который будет приходить уже коррумпированный с намерениями изменить систему на хуже.

Что известно про Сергея Шкарлета?

В 2010 году Шкарлет стал самым молодым ректором в Украине, возглавив Черниговский национальный технологический университет.



Баллотировался в Черниговский облсовет от "Партии регионов". По его словам, Виктора Януковича он поддерживал еще с 2004 года. В 2015 году выдвигался в местные депутаты от "Блока Петра Порошенко". В июне 2020 года



Сегодня Шкарлета хотят назначить министром образования и науки. В 2010 году Шкарлет стал самым молодым ректором в Украине, возглавив Черниговский национальный технологический университет.Баллотировался в Черниговский облсовет от "Партии регионов". По его словам, Виктора Януковича он поддерживал еще с 2004 года. В 2015 году выдвигался в местные депутаты от "Блока Петра Порошенко". В июне 2020 года в его двух монографиях и одной статье обнаружили сплошной плагиат. Сегодня Шкарлета хотят назначить министром образования и науки.

О Шкарлете и "кадровом голоде" в стране

Депутаты "Голоса" были на комитете, где забраковали кандидатуру Шкарлета, но ее все равно могут вынести в зал?

Они попробуют. Потому что я слышала, что президент очень зол на главу комитета, и на фракцию, потому что ему не дают сделать то, что он хочет. Я думаю, они попробуют еще раз.

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А почему он останавливается на таких одиозных персонажах?

Потому, я думаю, что никто не хочет идти работать в это правительство. Какой адекватный человек решит положить свою карьеру на правительство, которое могут достаточно быстро распустить, в котором работают непрофессиональные люди – это мы можем увидеть по результатам их работы, когда у тебя не будет хорошей команды и не будет понимания, что делать и как делать? Кто реально сейчас адекватный решит: "Да, я хочу быть министром"? Нет. Я думаю, что "слуги" уже искали. И они не могут найти.



Сергей Шкарлет / Фото из Википедии

То есть Шкарлет здесь, потому что это единственный человек, который согласился?

Вы бы не согласились пойти министром?

Я думаю, что многие, кто не согласится, когда видит, как президент с теми людьми поступает, когда они становятся ненужными и собирают на себе весь негатив.

Конечно, это, как говорится, пойти и сжечь себя. Для чего? Если ты идешь изменить систему образования и тебе президент говорит: "Ты изменишь систему образования, вот карт-бланш", то окей. Но ты знаешь, что ты идешь не делать какие-то изменения, и потом ты придешь на встречу, как это былоу Нефедова и Верланова, и тебе говорят: "Ты уволен".

Но у президента должны это понимать, потому что у него и в начале не было большого выбора людей, которых он мог назначать на те или иные должности. С самого начала у него был "кадровый голод". А после отставки министров правительства Гончарука это вообще стало проблемой. Неужели этого не понимают?

Это, наверное, лучше у них спросить. Мне кажется по последним интервью, что президент реально живет в такой теплой-теплой ванне.

"Правительство Шмыгаля – это ползучий реванш назад"

Вы думаете проблема в его окружении?

Которое говорит, что все нормально и это как-то все изменится. Но смотрите, Гончарук, его министры и эта команда реформаторов – это были символы того, что будут изменения. А министры Шмыгаля – они символы чего? Для меня это ползучий реванш назад. Кто из адекватных профессиональных людей захочет стать частью ползучего реванша? Это, если бы на "ворк.юа" было объявление о должности министра, то была бы подпись: "Помогите людям Януковича вернуть нашу страну в 1995 год".

Кстати, о ползучем раванше. Как вам такое соседство в парламенте, как Медведчук, Рабинович, Бойко?

Я думаю, что в следующем парламенте их может быть намного больше. Это страшно. Сейчас мы можем принимать решения без них.

"Я не так себе представляла работу депутата"

Сейчас вы в парламенте – новичок. Вы себе так представляли работу народного депутата?

Нет, конечно, что нет.

А что не так?

Прежде всего у меня было ощущение, что законы, которые мы принимаем, президент и правительство примут и скажут: "Ну все, это замечательный закон, мы сейчас возьмем его и выполним". На самом деле законы, которые мы принимаем, их надо потом будет еще всем впихнуть в горло, чтобы их выполняли. Это называется парламентским контролем. Он очень слаб в стране, у народного депутата очень мало возможностей. Потому что когда ты приходишь в какое-то министерство и говоришь, что вот есть такой закон, почему вы его не выполняете, то там говорят: "Ну, а что ты нам "сделаешь?".

Что не работает?

Много чего не работает. У нас законы, которые нужны нашей стране, но они не выполняются.

Потому что не работает система наказания?

Потому что не работает система наказания, не работает система судов. У нас есть тут 2 проблемы – система заточена под управление сверху вниз, во-вторых, что она заточена очень плохо. То есть, когда президент выходит и говорит: "Каждому человеку – по тысяче гривен". Но он не может этого сказать, потому что потом к нему приходят министры и говорят, что денег нет.

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К примеру, возьмем доплаты врачам в 300%, все тогда сказали: "Врачам доплатим!". Не было ни одного человека, который бы сказал, что нет. Министр сказал, что сделаем. И что? Они получили какую-то часть доплат за март, а сейчас уже июнь. Это то, как работает государство. Потому что все готовы были это сделать, но не смогли.

Глядя на то, какое все неэффективно из середины парламента, то вы еще не пожалели, что пошли туда?

Нет, я абсолютно уверена, что мы там по причине. Первая причина – это то, чему мы можем избежать, будучи с одной стороны патриотическими, а с другой – некоррупционным людьми. А вторая причина – это понять, как работает система, чтобы потом прийти с новыми силами и изменять ее.

О коррупции в парламенте

Сталкивались ли вы с коррупцией в парламенте? Говорят, что там дают деньги за голосование, выплачивают деньги в конвертах депутатам, как зарплату. Знаете ли вы о таких вещах в других фракциях?

Да, я слышала о таком. Особенно это касалось банковского закона. Там были предложения в 60 тысяч долларов за то, чтобы не прийти в зал в день голосования или выйти в туалет.

Вы потенциально знаете, кто брал эти деньги? Это можно посмотреть в день голосования, кого не было...

Да, можно посмотреть, кого не было в день голосования по каким-либо причинам. Такие вещи были. Есть хорошие новости, что в этом парламенте коррупция не такая яркая, как в предыдущих, но она существует.

Справка. В день голосования за "антиколомойский" закон в первом чтении заседания Рады пропустили 28 депутатов.

Закон о референдуме

Насколько исчезла в парламенте и практика, когда депутаты воевали за голосование каких-то им нужных законов или за нужные президенту законопроекты?

Сейчас монобольшинство голосует за нужные президенту законопроекты. К примеру, законопроект о референдуме очень-очень плохой, и депутаты за него проголосовали.

Он плохой, потому что, во-первых, усиливает власть президента очень сильно, а во-вторых, он совершенно оторван от реальности, он позволяет нашей стране делать все, что угодно.

После распада Советского Союза у нас был референдум, где большинство людей проголосовали остаться в составе Советского Союза и почти такое же количество проголосовало после развала за то, чтобы они жили в независимой стране. Поэтому вопрос референдума зависит от того, кто задает вопросы. К примеру, он может быть таким: "Вы хотите войны с Россией?". Вы хотите?

Да.

Хорошо, прекрасно, тогда президент может идти на уступки России, потому что народ хочет прекратить войну. То есть это же абсолютная манипуляция, и в условиях, где нас СМИ контролируются олигархами, в условиях, где честные выборы проводятся галочками вручную, мы говорим, что большие вопросы надо решать референдумом и параллельно еще добавляем туда электронный референдум.

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То есть в стране, где данные незащищенные, криптозащиты, киберзащиты не существует, это можно будет подделать. Мы – страна, которая находится в войне. Не надо далеко ходить, кто это может сделать. То есть рисков от этого очень много. И это, отвечая на ваш вопрос относительно того, выполняет ли парламент определенные прихоти президента.

Вчерашний закон о референдуме – это прихоть президента.

Потому что он таким способом будет проводить вопросы и ответы, которые важны конкретно для него.

Почему "слуги" проголосовали за него, если они понимают, что он опасен?

Они говорят: "Ну, президент очень сильно попросил".

Но выборочно выполняют очень большие просьбы президента.

Да.

Если бы фракция "Голос" была больше в парламенте, были бы вы более эффективны?

Да, конечно. Если бы мы были больше, кто-то другой был бы меньше, и тогда у нас было бы больше влияния или большая возможность дать или не дать голоса. Тут же вопрос – сможет ли закон набрать 226 голосов. И у нас есть 20 голосов в этом. Если бы было больше, у нас была бы возможность делать больше. У нас была бы возможность быть блокирующим пакетом, который говорит, что нет, например, закон о референдуме вы не примете, потому что мы – против. Или закон о, не знаю, что угодно, что у нас такого последнего плохого было?

Может, закон, которым выделили МВД дополнительные деньги.

Да, или это. Это вообще.

А фракцию "Голос" когда-нибудь просили помочь в голосовании каких-то важных для президента инициатив?

Да, такое бывает. Конечно, крупные законопроекты, которые нуждаются в поддержке людей из разных фракций, то к нам подходят и просят поддержать.

В обмен, например, на что-то?

В обмен на что-то. И с другими фракциями – это могут быть какие-то уступки, с нашими – это всегда очень смешно, потому что мы всегда говорим: "Примите наши правки", или: "Мы считаем, что этот закон недопустим, мы вообще не дадим ничего". О земле – хороший пример. Мы говорили: "Нет, мы голосовать не будем, примите наши правки". Приняли.

Им очень нужны ваши голоса, поэтому они согласились на это?

Да.

А вообще вы считаете закон о земле полезным в той форме, в которой его приняли – такой компромиссной форме?

Я думаю, что будет зависеть очень сильно от того, кто его будет выполнять. Учитывая, что сейчас не понятно, кто его будет выполнять, то таких радикальных изменений, которые он должен был принести для нашего рынка, не состоится. То есть, как галочка, что рынок открылся, – да. Мы теперь перестали быть таким "зимбабве" для иностранных инвесторов. Но будет ли он действительно открытым, рыночным – нет, не будет.

"Вакарчук жалел, что не пошел в президенты"

Возвращаясь к эффективности "Голоса" в парламенте, лично вам не кажется, что было роковой ошибкой Вакарчука не пойти тогда на президентские выборы? Что если бы он тогда это сделал, пошел и даже не победил, то фракция "Голос" была бы на порядок больше в парламенте?

Это трудно сказать. Эти события происходили, когда я была еще очень далека от политики. Это было в параллель с тем, когда я все еще была в транзишн в своей компании Amazon. И мне трудно судить о том, как происходили тогда события, как бы они повлияли на сейчас.

Вы тогда следили за политикой?

У меня было много вещей в реальной жизни, которые нужно было делать. Люди, за которых я отвечала, задачи, которые нужно было выполнять.

Но вы с самим ним никогда об этом не говорили? Он не жалел, что не пошел на президентские выборы?

Он жалел, как все решилось. То есть – что происходит в стране сейчас. И я думаю, каждый из нас думал: "А что бы я мог изменить, если бы я поступил иначе?"

То есть, он думает, что если бы он тогда пошел, то могло бы быть что-то иначе?

Это, наверное, лучше у него спросить, что он думает. Но мы говорили о том, что каждый из нас мог бы сделать, чтобы сейчас не происходила вот такая ситуация. В основном, это касается реванша, старых людей во власти и этих опасных переговоров с Россией.



Святослав Вакарчук / Фото 24 канала

Возвращаясь к вопросам о "Голосе", о том, что мы сделали. Например, вы знаете, что мы единственная фракция, которая создала план альтернативы минским договоренностям – холодной деоккупации? Что нужно делать для того, чтобы мы однажды смогли вернуть себе Донецк, Луганск и Крым?

Я читала тот план, но я так понимаю, что на Банковой все планы, кроме их личных, не читают.

Да, это правда. С другой стороны, сейчас уже мы видим в некоторых интервью и Ермака, и тех людей, которые участвуют сейчас в Трехсторонней контактной группе, они говорят так, что эта идея о том, что нужно долговременное прекращение огня, она уже в воздухе, и что о ней они уже говорят. Ну хорошо, мы очень счастливы.

О местных выборах и роспуске Рады

Что будет делать партия "Голос" с рейтингами? Имеете ли вы план дальше бороться за место в парламенте? Я имею в виду – в Раде следующего созыва. Что вы будете делать на местных выборах? Как вы планируете улучшать свою ситуацию?

Во-первых, кратковременный план – это, конечно, подготовка к местным выборам. У нас основная задача – это не измениться, потому что мы никогда фактически не менялись. Мы такие, какими и были, но громче и четче доносить свою позицию. Я думаю, что за последние несколько недель мы достаточно четко ее доносили, и будем продолжать это делать.

Больше чем, я думаю.

Да, это то, что, я считаю, сейчас нужно для того, чтобы люди могли ответить – о чем партия "Голос". Если будут внеочередные парламентские выборы, мы, конечно, будем идти на них и пытаться завоевать больше мест в парламенте.

Как вы думаете, есть ли сейчас какие-то признаки того, что могут быть внеочередные парламентские выборы?

Да.

То есть, вы думаете, Раду могут распустить?

Да, я думаю, если ситуация не стабилизируется, ее могут распустить.

Не стабилизируется, в вопросе, если "слуги" не начнут голосовать так, как надо президенту?

Да.

Это может произойти не раньше, чем осенью, я правильно понимаю?

Да. Но я думаю, сейчас у нас осталось 2 рабочих недели именно пленарных, я думаю, если в этот момент президент поймет, что уже ситуация вошла в клинч, то он сможет распустить Раду.

Если будут внеочередные выборы, если "Голос" на внеочередные выборы идет без Вакарчука, вы думаете у "Голоса" будет шанс?

А вы думаете в "Голосе" был только Вакарчук?

Из тех, кого знали люди так массово, был, я думаю, только Вакарчук. Других знал фейсбук, но это отдельная аудитория. А большинство людей, которые голосуют, знали только Вакарчука. Вам надо что-то, какое-то новое лицо.

У нас есть несколько человек в запасе.

Вы о Притуле? Он будет выдвигаться от "Голоса" на местные выборы?

Вы не поверите, сколько людей мне задают этот вопрос.

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Я верю. И Притуле так же. А когда вы уже будете готовы ответить на него?

В августе. В конце августа у нас будет съезд, на котором мы будем выдвигать всех кандидатов в мэры. И там съезд примет решение, кто идет в мэры от "Голоса" на Киев.

Если местные выборы будут в октябре по графику, то это может слишком поздно. Так, как было в прошлый раз.

Возможно, мы сделаем съезд немного раньше.

"Нашим достижением должна быть не отставка Авакова, а смена системы"

Вы сказали – чтобы избиратели поняли, о чем партия "Голос". А о чем партия "Голос"?

Партия "Голос" – о справедливости. О том, что в момент, когда мы все боролись с внешним врагом, у нас появился враг внутренний. Это милицейское государство, которое работает по собственным правилам, и которое влияет на каждого из нас. И которое, собственно, не даст ни одной реформе, ни одной перемене состояться в нашей стране. Это тот враг, который вырос за нашими спинами, и против которого мы боремся. Мы боремся против него четко: это несправедливость в судах, несправедливость в правоохранительных органах, несправедливость в министерствах, которые за это отвечают. Поэтому мы очень последовательны и будем последовательно против этого бороться.

Вы думаете, если единственным таким большим публичным достижением фракции "Голос" в парламенте будет отставка Авакова, вы будете считать свою миссию выполненной?

Нет. Нашим достижением должна быть не отставка Авакова, а смена системы. И это то, к чему мы стремимся. Сейчас мы общаемся с различными экспертами по плану того, как эту систему менять. У нас есть свои наработки, свои законы.

Но у нас также есть и много людей, которые сейчас присоединяются со своими идеями. Для того, чтобы кроме экономического плана "Голоса", плана деоккупации, у нас был план – что нужно сделать для того, чтобы через 3 года "Кагарлык" был невозможен, через 5 лет – "Бровары" были невозможны. Для того, чтобы следующего каждого президента не судил новый президент. Для того, чтобы судья Вовк не судил следующих людей, которые будут при власти. Для того, чтобы у нас было невозможным дело Шеремета, и у каждого человека не было вопроса, что он может либо дать себя убить, либо умереть, как Катя Гандзюк, либо сесть, как пытаются посадить Сергея Стерненко за самозащиту. Эти вопросы, на которые нужно найти ответ. У нас эти ответы частично. Мы получим их полностью и с этими ответами будем идти дальше.

О зарплатах депутатов

Какая зарплата народного депутата? И хватает ли бывший бизнесвумен Кире Рудик депутатской зарплаты на жизнь?

35 тысяч гривен. Нет, не хватает. Я пришла в политику с "подушкой" такой достаточной и сейчас я ее использую.

Есть ли доплаты людям, которые не имеют такой "подушки", как у вас?

Нет, нет, это большая проблема.

Как выходите из нее?

Сейчас – никак. Мы понимаем, что после местных выборов нам нужно будет что-то придумать.

Инициировать вопрос повышения депутатских зарплат?

Или инициировать вопрос, или попытаться помочь тем людям, у которых есть такая необходимость, устроиться на преподавательскую деятельность, то есть получать доплаты. Нам тогда надо будет с них снять определенную работу по работе в фракции, чтобы они могли заработать себе на жизнь.

А какой бы должна была быть депутатская зарплата?

Мне трудно сказать, какая должна быть сумма, чтобы она могла покрывать все потребности.

И от желания заработать на чем-то другом...

Смотрите, я считаю, что никакая зарплата не удерживает от желания заработать на чем-то другом. Это такой блок внутри – ты или готов брать взятки, или нет. И это не так сильно зависит от того, сколько тебе доплачивают. Люди, которые тебе дают взятки, всегда смогут дать больше. Но вопрос в том, чтобы действительно иметь возможность жить спокойно, не переживая, будет ли у тебя возможность заплатить за квартиру или поддержать себя или свою семью, его нужно решить.

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Государство дает очень много льгот для депутата, и для государства народный депутат выходит очень дорогим. Если бы эти льготы переформатировать в деньги, которые даются на руки, то я уверена, что зарплата могла быть больше.

О финансировании "Голоса"

Кто финансирует партию "Голос" и понимаете ли вы, сколько придется потратить на местные выборы?

Сейчас партию "Голос" финансирует государство, и у нас остались деньги с парламентских выборов. Их мы планируем использовать на местные выборы.

Но их не хватит...

Я понимаю это, именно поэтому мы боремся за то, чтобы уменьшить залог на местных выборах. Тогда у нас будет возможность пойти в всех местах, где мы захотим пойти. Иначе нам будет сложно, и мы будем фандрейзить у среднего и малого бизнеса, который нас поддерживает даже сейчас.

Вам постоянно говорят, что вас финансирует Пинчук...

Нет, нас не финансирует Пинчук.