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      ПАСХА ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ ЯЗЫКОВЫЙ ВОПРОС
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      О борьбе с коррупцией и отношение к Коломойскому: интервью с экспертом штаба Зеленского

      Вот оно как 7 Читати новину українською

      О коррупции, реформах и отношении к олигарху Игорю Коломойскому-в программе "Вот оно как" с Денисом Бигусом и Алисой Юрченко рассказала эксперт "Зе-команды" по антикоррупционной политике и председатель Совета общественного контроля НАБУ Галина Янченко.

      О должности в команде Зеленского

      – Я считаю себя консультантом Владимира Зеленского, а также формирую антикоррупционную политику следующего президента. К разработке программы кандидата и избирательного процесса было привлечено много людей, все они, как и я, работали на волонтерских началах.

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      – Что нас привлекало в этой позиции? А то, что Зеленский мог не только слушать, но и слышать и воспринимать. То есть большинство тех вещей, которые предлагали эксперты, внесены в конечную президентскую программу развития страны.

      О коррупции

      – Долгое время я исследовала все тонкости антикоррупционной политики, а также то, какие шаги нужно сделать, чтобы уменьшить или искоренить коррупцию. К слову, абсолютно искоренить коррупцию невозможно. Но можно сделать так, чтобы коррупция не влияла на качество жизни граждан.

      – Что касается команды Владимира Зеленского, то там антикоррупционной политикой занимается не один человек. Наверное, больше всего я сотрудничаю с Русланом Рябошапкой. Хотя он меньше всех участвовал в разработке программы.

      Руслан Рябошапка
      Руслан Рябошапка

      О реформах

      – Я считаю, что Владимир готов воплощать изменения, которые предложили эксперты. В частности это доказывает и то, что он во время дебатов на "Олимпийском" неоднократно говорил и о снятии депутатской неприкосновенности, и об антикоррупционных реформах. Кроме того, он говорит о таких важных вещах и во время встреч с международными партнерами.

      Об отношении к Игорю Коломойскому

      – Относительно Коломойского все довольно неоднозначно. Если мы определяем его как олигарха, который стремится иметь влияние на политику для собственного обогащения, то это плохо. Однако, вспомним, как еще действующий президент Петр Порошенко сам назначал Игоря Коломойского губернатором Днепропетровской области, чтобы тот остановил агрессию.

      Больше – смотрите в программе.

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      Теги: Владимир Зеленский Петр Порошенко Деньги Игорь Коломойский Реформы Коррупция Вот оно как
      Источник: 24 канал
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