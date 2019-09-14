О чем будет говорить Зеленский на встрече нормандского формата: ответ Пристайко
Вероятно в октябре состоится встреча в "нормандском формате" для урегулирования войны на Востоке. В первую очередь Владимир Зеленский будет говорить о проблемах, связанных с безопасностью.
Глава МИД Вадим Пристайко в эфире телеканала "Интер" отметил, что встреча состоится в Париже, дату сейчас обсуждают.
Важно: Лидеры стран "нормандской четверки" не будут подписывать новые документы, – Пристайко
Владимир Зеленский планирует обсудить с лидерами "нормандской четверки" такие вопросы:
- как завершить обстрелы на Донбассе;
- как развести войска;
- как создать условия для мира.
Кроме того, президента интересует, как потом после трех участков (Станица Луганская, Золотое и Петровское) пройти по всем 400 километрах и отвести войска.
Президент также надеется попробовать создать условия для успешного проведения дальнейшей работы. Речь идет об открытии новых пунктов пересечения, дальнейшем разминировании территорий, предоставлении возможности людям с оккупированной территории переехать на территории, подконтрольные Украине.
Встреча в "нормандском формате" должна была состояться в Париже 16 сентября. Однако в РФ предложили перенести встречу еще на месяц.
Кстати: Второй этап обмена пленными между Украиной и РФ состоится в ближайшее время, – Пристайко
Что такое "нормандский формат"?
Формат переговоров по урегулированию ситуации на Донбассе. Первая встреча в этом формате состоялась во французской Нормандии. Участники этих переговоров – Германия, Франция, Россия, Украина ("нормандская четверка"). Переговоры могут происходить на уровне глав государств и на уровне министров или представителей МИД.
Последний раз переговоры "нормандской четверки" состоялись в 2016 году. В дальнейшем президент России Владимир Путин отказывался от участия в этих переговорах, поэтому остальные стороны контактировали только по телефону или на уровне советников и министров.
Новая встреча состоится уже в ближайшее время. Сначала говорилось о дате 16 сентября, но впоследствии РФ перенесла встречу еще на один месяц.