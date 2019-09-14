О чем будет говорить Зеленский на встрече нормандского формата: ответ Пристайко

Вероятно в октябре состоится встреча в "нормандском формате" для урегулирования войны на Востоке. В первую очередь Владимир Зеленский будет говорить о проблемах, связанных с безопасностью.

Глава МИД Вадим Пристайко в эфире телеканала "Интер" отметил, что встреча состоится в Париже, дату сейчас обсуждают.

Важно: Лидеры стран "нормандской четверки" не будут подписывать новые документы, – Пристайко

Владимир Зеленский планирует обсудить с лидерами "нормандской четверки" такие вопросы:

как завершить обстрелы на Донбассе;

как развести войска;

как создать условия для мира.

Кроме того, президента интересует, как потом после трех участков (Станица Луганская, Золотое и Петровское) пройти по всем 400 километрах и отвести войска.

Президент также надеется попробовать создать условия для успешного проведения дальнейшей работы. Речь идет об открытии новых пунктов пересечения, дальнейшем разминировании территорий, предоставлении возможности людям с оккупированной территории переехать на территории, подконтрольные Украине.

Встреча в "нормандском формате" должна была состояться в Париже 16 сентября. Однако в РФ предложили перенести встречу еще на месяц.

Кстати: Второй этап обмена пленными между Украиной и РФ состоится в ближайшее время, – Пристайко

Что такое "нормандский формат"?

Формат переговоров по урегулированию ситуации на Донбассе. Первая встреча в этом формате состоялась во французской Нормандии. Участники этих переговоров – Германия, Франция, Россия, Украина ("нормандская четверка"). Переговоры могут происходить на уровне глав государств и на уровне министров или представителей МИД.



Последний раз переговоры "нормандской четверки" состоялись в 2016 году. В дальнейшем президент России Владимир Путин отказывался от участия в этих переговорах, поэтому остальные стороны контактировали только по телефону или на уровне советников и министров.



Новая встреча состоится уже в ближайшее время. Сначала говорилось о дате 16 сентября, но впоследствии РФ перенесла встречу еще на один месяц.