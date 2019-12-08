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      ПОЖАР В ОДЕССЕ НА ТРОИЦКОЙ НОРМАНДСКАЯ ВСТРЕЧА 2019

      О чем будет говорить Зеленский во время нормандской встречи: Пристайко озвучил главные тезисы

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      Вадим Пристайко / Getty images

      В Париже украинская делегация поднимет ряд вопросов, которые считает ключевыми для решения конфликта на Донбассе. Так, на саммите "нормандской четверки" будет идти речь о выводе вооруженных формирований, освобождении пленных и полном прекращении огня.

      Неважно, где Украина будет выражать эту позицию – за общим столом переговоров или же тет-а-тет (с Россией – 24 канал). Об этом глава украинского МИД сообщил в твиттере.

      Важно: Встреча "нормандской четверки": известен график Зеленского в Париже

      Полное и постоянное прекращение огня, наш контроль над границей единого неделимого государства, разоружение и вывод незаконных вооруженных формирований, местные выборы по нашему законодательству – основные элементы позиции на завтра,
      – подчеркнул он.

      До этого Пристайко назвал главную "красную линию", от которой дипломаты не отступят "ни на миллиметр".

      Что известно о встрече в нормандском формате:

      • Она состоится 9 декабря и пройдет в Париже. Все страны-участницы уже согласовали эту дату.
      • В ее рамках впервые могут встретиться Зеленский и Путин. До этого они лишь несколько раз говорили по телефону. Последний раз обсудили возвращение Россией украинских военных кораблей и вопрос газовых переговоров.
      • Украинская сторона давно настаивала на встрече в нормандском формате, где бы обсудили вопросы урегулирования ситуации на Донбассе. Но Россия долго ее оттягивала, объясняя это тем, что она "не принесет пользы без тщательной подготовки".
      • Предварительно анонсированные вопросы Украины во время нормандской встречи – разведение войск, обмен пленными, текст формулы Штайнмайера и Крым.
      • Предпосылками для проведения нормандского саммита стали разведения войск в Станице Луганской (завершилось 30 июня), Золотом (2 ноября) и Петровском (11 ноября). Также состоялись разминирования этих территорий и демонтаж фортификационных сооружений с обеих сторон. В итоге здесь должна разместиться будущая демилитаризованная зона.
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      Автор: Ирина Выхрущ
      Теги: Новости Украины Новости политики Нормандская встреча 2019 Нормандский формат Вадим Пристайко
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