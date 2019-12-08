О чем будет говорить Зеленский во время нормандской встречи: Пристайко озвучил главные тезисы

В Париже украинская делегация поднимет ряд вопросов, которые считает ключевыми для решения конфликта на Донбассе. Так, на саммите "нормандской четверки" будет идти речь о выводе вооруженных формирований, освобождении пленных и полном прекращении огня.

Неважно, где Украина будет выражать эту позицию – за общим столом переговоров или же тет-а-тет (с Россией – 24 канал). Об этом глава украинского МИД сообщил в твиттере.

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Полное и постоянное прекращение огня, наш контроль над границей единого неделимого государства, разоружение и вывод незаконных вооруженных формирований, местные выборы по нашему законодательству – основные элементы позиции на завтра,

– подчеркнул он.

До этого Пристайко назвал главную "красную линию", от которой дипломаты не отступят "ни на миллиметр".

Повне і постійне припинення вогню, наш контроль над кордоном єдиної неподільної держави, роззброєння і виведення незаконних збройних формувань, місцеві вибори за нашим законодавством - основні елементи позиції на завтра. Немає значення, за спільним столом переговорів чи тет-а-тет — Vadym Prystaiko (@VPrystaiko) December 8, 2019

Что известно о встрече в нормандском формате: