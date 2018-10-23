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      О чем чаще всего врут на сайтах знакомств

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      О чем чаще всего врут на сайтах знакомств
      О чем чаще всего врут на сайтах знакомств / joanncohen.com

      Почти четверть молодых людей ищет другую половинку в интернете – с помощью сайтов и приложений для знакомств.

      Об этом пишет исследователь социальных медиа Дэвид Марковиц, информирует The Conversation.

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      Предыдущие исследования, которые сосредоточены на профилях людей в приложениях, свидетельствуют о том, что мужчины чаще всего врут про свой рост и работу. А вот женщины склонны преуменьшать вес и выставлять недостаточно точные фото.

      На сайтах знайомств жінки схильні применшувати вагу

      На сайтах знакомств женщины склонны преуменьшать вес

      Исследователи проанализировали сотни сообщений партнерам, которые респонденты отправили до личной встречи, но после совпадения симпатий.

      Более 200 участников предоставили историю переписок с другими партнерами и указали, какие неточности были. Некоторые из них объясняли, почему они лгали другим людям.

      Специалисты выделили 2 типа лжи:

      1. Искаженный способ подать себя

      Так, некоторые пользователи хотели казаться более привлекательными, поэтому они лгали о количестве посещений  зала. А чтобы понравиться религиозному человеку – имитировали видимость общих интересов, то есть врали о хорошем знании Библии.

      Деякі користувачі брехали щодо кількості відвідувань в зал

      Некоторые пользователи лгали относительно количества посещений зала

      2. Нежелание встретиться

      Чтобы не обидеть других людей или не показаться грубым, пользователи придумывали множество причин, чтобы отказаться от свидания – "вежливую ложь". Среди них – истории о потере телефонов, низком аккумуляторе.

      Если же отбросить желание соврать человеку на благо, то лишь 7% случаев были настоящим обманом.

      Исследователи предполагают, что лишь некоторые люди – закоренелые лжецы, а большинство – достаточно честные. Если обмана будет достаточно много, то человеку будет трудно выделить правдивые вещи. Также откровенная ложь подрывает доверие.

      Більшість користувачів сайтів знайомств не брешуть

      Большинство пользователей сайтов знакомств не врут

      Также участники отметили, что количество собственной лжи они сопоставляли с потенциальным размером обмана от их собеседника.

      То есть когда участник честный, то это он ожидает это от своего партнера. А вот если он ищет отношений и много врет, то остальные в его глазах становятся такими же лжецами.

      Больше новостей, касающихся лечения различных заболеваний, медицины в Украине, здорового образа жизни и питания, беременности и родов, открытий в сфере медицины и многое другое – читайте в разделе Здоровье.

      Теги: LifeStyle Психология Здоровье
      Источник: 24 Канал
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