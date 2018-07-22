О чем говорит пульсирующая боль в глазах
Медики выделяют различные типы боли – режущая, ноющая и другие, однако наиболее неприятной является пульсирующая боль. Такой характер боли мешает человеку сконцентрироваться на задачах.
Однако пульсирующая боль в глазах является симптомом другого заболевания, пишет Opticclub.
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Основные причины этой боли в глазах:
1. Повышенное внутриглазное давление
При этом глаза начинают пульсировать, болеть, неприятные ощущения появляются при надавливании на орган зрения. Если такую боль человек чувствует часто, то это может быть признаком глаукомы – болезнь глаз, которая может вызвать слепоту.
Пульсирующая боль в глазах: причины
2. Травмы глазного яблока
При нарушении структуры органа зрения – удары, травмы – возможны кровоизлияния и другие серьезные нарушения. Поэтому не стоит думать, что все само заживет, а пойти к офтальмологу.
3. Ожоги сетчатки и другие проблемы, вызывающие боязнь света
Это можно увидеть в том случае, как человек будет смотреть на свет. Не стоит ждать других симптомов, нужно сразу обратиться к врачу. Все потому, что боязнь света может свидетельствовать о серьезной патологии.
Пульсирующая боль в глазах: причины
К слову, австралийские ученые установили, что употребление апельсинов способно замедлить симптомы макулодистрофии и сохранить зрение в пожилом возрасте.
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