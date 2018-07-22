17:42
22 июль 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
21°C
23°C 17°C
  • понедельник
    22°C 16°C
  • вторник
    25°C 18°C
  • среда
    27°C 20°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Сливки. Ждун Путина. Трамп – маленькая вареная макарошка
Вєсті Кремля
18:42, 21 июля
Вести.UA. Жир. Тимошенко и теория Эйнштейна. Ми-ми-мишный депутат
Вєсті.UA
19:15, 21 июля
Как мажоритарные депутаты получают миллионы и превращают Украину в феодальное государство
ЦРУ
09:00, 20 июля
"Дно і сором": чому з Верховної Ради хочуть вигнати журналістів
Підсумки дна
13:00, 16 июля
Вспомнить Все. Студенческие отряды
Згадати все
00:40, 14 июля
Телеканал новостей 24 Новости Здоровая жизнь

О чем говорит пульсирующая боль в глазах

114 Читати новину українською
О чем говорит пульсирующая боль в глазах
О чем говорит пульсирующая боль в глазах / freep.com

Медики выделяют различные типы боли – режущая, ноющая и другие, однако наиболее неприятной является пульсирующая боль. Такой характер боли мешает человеку сконцентрироваться на задачах.

Однако пульсирующая боль в глазах является симптомом другого заболевания, пишет Opticclub.

Читайте также: 7 инфекций, вызывающих врожденную катаракту

Основные причины этой боли в глазах:

1. Повышенное внутриглазное давление

При этом глаза начинают пульсировать, болеть, неприятные ощущения появляются при надавливании на орган зрения. Если такую боль человек чувствует часто, то это может быть признаком глаукомы – болезнь глаз, которая может вызвать слепоту.

Пульсуючий біль в очах: причини
Пульсирующая боль в глазах: причины

2. Травмы глазного яблока

При нарушении структуры органа зрения – удары, травмы – возможны кровоизлияния и другие серьезные нарушения. Поэтому не стоит думать, что все само заживет, а пойти к офтальмологу.

3. Ожоги сетчатки и другие проблемы, вызывающие боязнь света

Это можно увидеть в том случае, как человек будет смотреть на свет. Не стоит ждать других симптомов, нужно сразу обратиться к врачу. Все потому, что боязнь света может свидетельствовать о серьезной патологии.

Пульсуючий біль в очах: причини
Пульсирующая боль в глазах: причины

К слову, австралийские ученые установили, что употребление апельсинов способно замедлить симптомы макулодистрофии и сохранить зрение в пожилом возрасте.

Больше новостей, касающихся лечения различных заболеваний, медицины в Украине, здорового образа жизни и питания, беременности и родов, открытий в сфере медицины и многое другое – читайте в разделе Здоровье.

 
Теги: Здоровье Здоровая жизнь Здоровье глаз
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
20 вещей, которые я не знал в 20 лет, но с которыми уже познакомил своих детей
сегодня, 16:01 20 вещей, которые я не знал в 20 лет, но с которыми уже познакомил своих детей
Блог Соцмережі 794
В поисках национальной идеи: как объединить украинцев?
сегодня, 12:01 В поисках национальной идеи: как объединить украинцев?
Катерина Одарченко 553
Памяти Богдана Ступки: малоизвестные факты о гениальном актере
сегодня, 10:00 Памяти Богдана Ступки: малоизвестные факты о гениальном актере
Ірина Полицька 1917
Державне бюро розслідування: новий ефективний орган розслідування чи відстійник старих кадрів
сегодня, 09:00 Державне бюро розслідування: новий ефективний орган розслідування чи відстійник старих кадрів
Мустафа Найєм 75
День семьи и любви в Луганске и Сталин, или Как жить не стоит
сегодня, 08:39 День семьи и любви в Луганске и Сталин, или Как жить не стоит
Ольга Черненко 1255
Корь в Украине: симптомы опасной болезни и ее профилактика
 10 января , 16:03
6 секс-позиций, которые ненавидят женщины
 11 марта , 23:00
Менингит: причины, симптомы и лечение смертельной болезни
 3 ноября 2017 , 13:01
За Савченко стоят конкретные люди: политики высказали свое мнение
 23 марта , 09:38
В Харькове подросток из окна квартиры расстрелял прохожих: видео
 26 октября 2017 , 13:30
Приятные новости с АТО: воины ВСУ, которые считались погибшими, выжили
 25 ноября 2017 , 08:32
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук