О чем говорит пульсирующая боль в глазах

Медики выделяют различные типы боли – режущая, ноющая и другие, однако наиболее неприятной является пульсирующая боль. Такой характер боли мешает человеку сконцентрироваться на задачах.

Однако пульсирующая боль в глазах является симптомом другого заболевания, пишет Opticclub.

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Основные причины этой боли в глазах:

1. Повышенное внутриглазное давление

При этом глаза начинают пульсировать, болеть, неприятные ощущения появляются при надавливании на орган зрения. Если такую боль человек чувствует часто, то это может быть признаком глаукомы – болезнь глаз, которая может вызвать слепоту.



Пульсирующая боль в глазах: причины

2. Травмы глазного яблока

При нарушении структуры органа зрения – удары, травмы – возможны кровоизлияния и другие серьезные нарушения. Поэтому не стоит думать, что все само заживет, а пойти к офтальмологу.

3. Ожоги сетчатки и другие проблемы, вызывающие боязнь света

Это можно увидеть в том случае, как человек будет смотреть на свет. Не стоит ждать других симптомов, нужно сразу обратиться к врачу. Все потому, что боязнь света может свидетельствовать о серьезной патологии.



Пульсирующая боль в глазах: причины

К слову, австралийские ученые установили, что употребление апельсинов способно замедлить симптомы макулодистрофии и сохранить зрение в пожилом возрасте.

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