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О чем говорится в соглашении между Дональдом Трампом и Ким Чен Ыном: детали

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О чем говорится в соглашении между Дональдом Трампом и Ким Чен Ыном
О чем говорится в соглашении между Дональдом Трампом и Ким Чен Ыном / CNN

В завершение совместного саммита президент США Дональд Трамп и лидер КНДР Ким Чен Ын подписали важное соглашение, которое заключается в установлении мирных отношений, освобождении пленных и совместной работе над денуклеаризацией полуострова.

Об этом сообщил сайт BBС.

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Встреча с глазу на глаз между руководителями обеих стран состоялась во вторник, 12 июня, в Сингапуре, на котором и подписали важный документ.

Основными пунктами совместного соглашения стали:

1. Соединенные Штаты и КНДР обязуются установить новые отношения друг с другом в соответствии со стремлением народов обеих стран к миру и процветанию.

2. США и КНДР объединят свои усилия для создания длительного и стабильного мирного режима на Корейском полуострове.

3. КНДР обязуется приложить усилия для полной денуклеаризации Корейского полуострова, согласно Декларации, подписанной в Панмунджони 27 апреля 2018, которую подписали во время саммита лидер КНДР и Южной Кореи.

4. США и КНДР обязуются освободить военнопленных. А точнее, тех, чьи имена уже определили, должны немедленно отправить на родину.

Президент США Трамп показав журналістам угоду між країнами
Президент США Трамп показал журналистам соглашение между странами

К слову, во время рукопожатия с главой КНДР Ким Чен Ыном президент США Дональд Трамп хотел показать, что он на самом деле является лидером в этой паре, хотя их первая встреча была очень наигранной. Вместе с тем настоящим хозяином ситуации был северокорейский лидер.

Теги: Новости политики Новости США КНДР Ким Чен Ын Дональд Трамп Сингапур
Источник: 24 Канал
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