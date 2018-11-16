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      О чем не стоит думать во время беременности

      3 Читати новину українською
      О чем не стоит думать во время беременности
      О чем не стоит думать во время беременности / medicalxpress.com

      Часто женщины во время беременности слишком озабочены проблемами, впадают в панику. Психологи рассказали, какие страхи нужно отбросить во время беременности.

      Об этом сообщает портал "Наша Мама".

      Читайте также: Косметические процедуры и беременность: что категорически нельзя делать

      1. Не прибегайте к моральному самоуничижению

      Во время беременности откиньте мысли о том, что вы виноваты в том, что не купили автомобиль, квартиру, не сделали ремонт. Не стоит корить себя за поступки, которые делали до беременности.

      2. Не идеализируйте свои материнские обязанности

      Не берите слишком много на себя. Во время беременности женщины хотят казаться лучше, чем они есть, а потому – берут на себя больше, чем могут сделать.

      3. Не обвиняйте себя в излишней эмоциональности

      Вы не виноваты, это лишь всплеск определенных гормонов, которые вырабатываются во время беременности.

      4. Не бойтесь набрать вес

      Для здоровья малыша и женщины нужно правильное питание. Поэтому не ругайте себя за лишний набранный килограмм.

      Психологи советуют беременным больше общаться с родными. Особенно полезным будет общение будет с другими беременными.

      Більше спілкуйтеся з ріднимиБольше общайтесь с родными

      Помните, главное – это здоровье ребенка и женщины!

      Другие новости, касающиеся лечения различных заболеваний, медицины в Украине, здорового образа жизни и питания, беременности и родов, открытий в области медицины и многое другое – читайте в разделе Здоровье.

      Теги: Психология Здоровье Беременность и роды
      Источник: 24 Канал
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