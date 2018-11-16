О чем не стоит думать во время беременности

Часто женщины во время беременности слишком озабочены проблемами, впадают в панику. Психологи рассказали, какие страхи нужно отбросить во время беременности.

Об этом сообщает портал "Наша Мама".

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1. Не прибегайте к моральному самоуничижению

Во время беременности откиньте мысли о том, что вы виноваты в том, что не купили автомобиль, квартиру, не сделали ремонт. Не стоит корить себя за поступки, которые делали до беременности.

2. Не идеализируйте свои материнские обязанности

Не берите слишком много на себя. Во время беременности женщины хотят казаться лучше, чем они есть, а потому – берут на себя больше, чем могут сделать.

3. Не обвиняйте себя в излишней эмоциональности

Вы не виноваты, это лишь всплеск определенных гормонов, которые вырабатываются во время беременности.

4. Не бойтесь набрать вес

Для здоровья малыша и женщины нужно правильное питание. Поэтому не ругайте себя за лишний набранный килограмм.

Психологи советуют беременным больше общаться с родными. Особенно полезным будет общение будет с другими беременными.

Больше общайтесь с родными

Помните, главное – это здоровье ребенка и женщины!

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