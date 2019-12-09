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      НОРМАНДСКАЯ ВСТРЕЧА 2019 ДОПИНГ СКАНДАЛ В РОССИИ ПОЖАР В ОДЕССЕ НА ТРОИЦКОЙ
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      НОРМАНДСКАЯ ВСТРЕЧА 2019 ДОПИНГ СКАНДАЛ В РОССИИ ПОЖАР В ОДЕССЕ НА ТРОИЦКОЙ

      О чем не удалось договориться лидерам "нормандской четверки" на саммите в Париже: версия росСМИ

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      Во время нормандского саммита, который в эти минуты продолжается в Париже, лидерам России, Украины, Германии и Франции так и не удалось согласовать дальнейшее разведение сил и средств сторон конфликта по всей линии столкновения на Донбассе.

      Как сообщает российское издание "Коммерсантъ", причиной стала позиция Киева. Так, украинская сторона якобы заявила, что она не сможет обеспечить отвод своих военных.

      Издание добавляет, что к "нормандскому саммиту" помощники лидеров Украины, России, Германии и Франции согласовали разведение сил по всей линии столкновения.

      По информации телеграмм-канала Klymenko Time, сторонам все же удалось договориться о новом контракте на транзит российского газа через территорию Украины. Предыдущий истекает 31 декабря 2019 года.

      К слову, ранее в России заявляли, что очередной обмен пленными, скорее всего, пройдет в конце 2019 года – ближе к католическому Рождеству.

      Заметим, что эти два вопроса (газ – по информации СМИ; обмен пленными – официальные заявления Киева и Зеленского) должны были обсуждать во время нормандского саммита.

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      Теги: Новости Украины Новости политики Нормандская встреча 2019 Нормандский формат
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