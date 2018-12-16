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      О чем стоит поговорить перед партнерскими родами

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      О чем стоит поговорить перед партнерскими родами
      О чем стоит поговорить перед партнерскими родами / saberdesalud.com

      В Украине партнерские роды являются достаточно популярным явлением. Мужчины все чаще решаются помогать своей жене во время рождения ребенка.

      Доула Тамара Андреева в эксклюзивном комментарии для Здоровья 24 рассказала, о чем нужно поговорить перед родами.

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      Кто такая доула?
      Это помощница при беременности и во время родов, оказывает практическую, информационную и психологическую поддержку. В отличие от акушера, доула не использует медицинские методы.

      Когда к ней приходит пара, доула проверяет ее на совместимость, изучает моменты, которые нужно проработать.

      Важно перед родами, особенно, если партнером на родах будет папа, озвучить, что он в любой момент может покинуть родильное помещение, если плохо будет себя чувствовать.

       
      Врач
      "Доула отмечает, что такое решение – не проявление слабости, наоборот, это очень сильный шаг – признать и выйти. И если вы его любите так же, это не влияет на ваши чувства и отношения. Что вы тоже имеете право попросить его покинуть родильный зал. Это не о том, что он плохой партнер и не справился, а о том, что сейчас вы почувствовали. И что он имеет право сопровождать так, как он чувствует. К тому моменту, как ему комфортно, и вам. Когда пара так договаривается, то никаких проблем не возникает".

      Ситуация может ухудшиться, когда мужчина не готов идет на партнерские роды, или когда женщина притягивает его за уши. Следствием этого могут быть проблемы, скандалы в семье. Поэтому партнеры должны озвучить свои границы, потребности и понимание этого процесса. Когда есть взаимопонимание в семье, то никаких проблем не возникает.

      Партнерські пологи
      Партнерские роды

      Иногда случаются такие ситуации, когда женщина просит мужчину выйти, а как только ребенок родился – быстро зовет его к себе. Она руководствуется определенными внутренними, глубинными причинами и понимание, что так можно поступить, дает расслабление и комфорт.

      Полную версию интервью с доулой Тамарой Андреевой читайте здесь.

      Больше новостей, касающихся лечения, медицины, питания, здорового образа жизни и многое другое – читайте в разделе Здоровье.

      Теги: Здоровье Психология Беременность и роды
      Источник: 24 Канал
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