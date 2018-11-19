О чем свидетельствует измена партнера в предыдущих отношениях: объяснение психологов

Люди, которые изменили своим партнерам и этим разрушили свои супружеские отношения, втрое чаще решаются на повторную измену в новых отношениях с другим человеком.

К такому выводу пришли американские психологи, передает "МедикФорум".

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Психологи в течение 5-ти лет опросили более 300 женщин и 155 мужчин, которые находились в официальном браке. Они регулярно спрашивали их о том, имеют ли они сексуальные связи "на стороне".

По словам исследователей, если человек пошел на супружескую измену хотя бы один раз, то снова предаст, несмотря на то, что сам в это не верит. В частности, такая женщина или мужчина в дальнейшем уже не могли лишить себя подобного "удовольствия", несмотря на все свои высокие моральные стандарты.



Люди, которые предали один раз, вероятнее всего, делают это снова

В то же время, те люди, которые оставались верны своему партнеру в первых отношениях, гораздо чаще придерживались такого поведения и в следующих.

Это полезное наблюдение, к которому мы бы попросили прислушиваться тех, кто уже встречается с мужчинами или женщинами, состоящими в браке. Сейчас вам, наверное, кажется, что этот брак рано или поздно разрушится, и любимый человек будет с вами. Но если он разрушил предыдущий брак, то наверняка разрушит и новый. Поэтому у вас нет абсолютно никакой гарантии, что именно с вами он и останется навсегда,

– отметили авторы исследования.

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