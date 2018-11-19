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      О чем свидетельствует измена партнера в предыдущих отношениях: объяснение психологов

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      Люди, которые предали один раз, изменяют снова
      Люди, которые предали один раз, изменяют снова / Фото из открытых источников

      Люди, которые изменили своим партнерам и этим разрушили свои супружеские отношения, втрое чаще решаются на повторную измену в новых отношениях с другим человеком.

      К такому выводу пришли американские психологи, передает "МедикФорум".

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      Психологи в течение 5-ти лет опросили более 300 женщин и 155 мужчин, которые находились в официальном браке. Они регулярно спрашивали их о том, имеют ли они сексуальные связи "на стороне".

      По словам исследователей, если человек пошел на супружескую измену хотя бы один раз, то снова предаст, несмотря на то, что сам в это не верит. В частности, такая женщина или мужчина в дальнейшем уже не могли лишить себя подобного "удовольствия", несмотря на все свои высокие моральные стандарты.


      Люди, которые предали один раз, вероятнее всего, делают это снова

      В то же время, те люди, которые оставались верны своему партнеру в первых отношениях, гораздо чаще придерживались такого поведения и в следующих.

      Это полезное наблюдение, к которому мы бы попросили прислушиваться тех, кто уже встречается с мужчинами или женщинами, состоящими в браке. Сейчас вам, наверное, кажется, что этот брак рано или поздно разрушится, и любимый человек будет с вами. Но если он разрушил предыдущий брак, то наверняка разрушит и новый. Поэтому у вас нет абсолютно никакой гарантии, что именно с вами он и останется навсегда,
      – отметили авторы исследования.

      Больше новостей, касающихся лечения различных заболеваний, медицины в Украине, здорового образа жизни и питания, беременности и родов, открытий в сфере медицины и многое другое – читайте в разделе Здоровье.

      Теги: LifeStyle Здоровая жизнь Здоровье Психология
      Источник: 24 Канал
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