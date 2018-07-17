О чем свидетельствует язык тела Трампа и Путина в ходе встречи в Хельсинки: объяснение эксперта

И Дональд Трамп, и Владимир Путин во время встречи в Хельсинки 16 июля пытались применять свои отработанные схемы поведения на публичных мероприятиях. Они хорошо этому обучены. Хотя они контролировали свои тела, им не удалось полностью исключить движения, которые можно назвать "остаточными".

Об этом в интервью газете Rzeczpospolita рассказал эксперт по невербальной коммуникации Мауриций Северин.

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По его наблюдениям, в разговоре старался доминировать Трамп. С помощью невербальных сигналов он демонстрировал, "кто здесь главный", но язык тела Путина показал, что именно таким и был первоначальный план. Глава Кремля был уверен, что если в роли хозяина встречи выступает Трамп, значит, он и начнет разговор с журналистами. Однако один момент позволяет предположить, что не все пункты плана были соблюдены. Так, Трамп мимикой сигнализировал, что первым должен выступать не он, а российский президент, нарушая "договоренность". Однако Путин все же сумел "выкрутиться": перед началом переговоров он посмотрел на листок, лежавший на столе, и сделал жест правой рукой, как бы приглашая Трампа: "начинай ты".



Северин описывает и то, как двигались оба президента. "Путин, которого Трамп пропустил вперед, шел с опущенной головой, а глава Белого дома – с высоко поднятой, демонстрируя свое превосходство. Путин двигался быстро, а Трамп – с достоинством. Позируя для совместной фотографии, они наклонились плечами друг к другу (у российского президента это было выражено сильнее), желая показать свое хорошее отношение друг к другу", – рассказал эксперт для польской газеты.

Было видно, что оба президента придерживаются наработанных схем. Трамп занял свою стандартную позу и пытался скрывать эмоции. Северин сделал такой вывод из постановки ног и сложенных в жест "шпиль" ладоней (они были обращены вниз) президента США. Он надел свою традиционную маску – "покер фейс", но когда говорил Путин, показывал мимикой, что как политик он понимает российского лидера и принимает его позицию. Но в середине мероприятия проявилась усталость: Трамп слишком долго ждал Путина, опоздал на встречу, а контролировать свои эмоции длительное время нелегко, отметил собеседник издания.



Во время встречи с Путиным Трамп сложил руки вместе, составив треугольник из больших и указательных пальцев. Фото: Getty Images



Зато Путин выбрал привычную для него позу человека, готового "к старту", продолжил Северин. Послания главы Кремля было таким: "Я активный, я знаю, что происходит, и готов действовать".



В начале встречи он пытался установить зрительный контакт с Трампом, а когда оказалось, что он не хочет на него смотреть, российский президент сделал "грустный вид".

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Путин немного жестикулировал во время выступления на пресс-конференции по итогам саммита: он был раздражен, подтверждающие движения стопами (альтернатива раскачивания тела). Движения левым плечом, в свою очередь, служили сигналом, что ему не нравились слова Трампа, акцентирует внимание эксперт.

Большое значение имеют жесты, которые лидеры не контролировали. Например, Путин пытался обхватить ладонью пальцы другой руки. Это классический сигнал попытки взять под контроль негативные эмоции, справиться с растерянностью или неудобством. Одновременно российский президент постоянно смотрел на Трампа,

– отметил Северин.

Особое внимание эксперт рекомендует обратить и на рукопожатие двух президентов после встречи с журналистами. Трамп заставил Путина податься телом в свою сторону. Американский президент делает так постоянно, некоторые считают, что таким образом он впускает собеседника в свое личное пространство. На самом деле это поведение человека, который стремится доминировать. Путину пришлось наклонить корпус и голову – это поза слабого участника диалога.



"Само рукопожатие тоже было интересно. С одной стороны Трамп развернул кисть тыльной стороной вверх, что указывает на доминирование, но сделал это не очень агрессивно. Реальные эмоции он продемонстрировал во время самого рукопожатия, которое не сопровождалось энергичными движениями. Это считается проявлением искренности. Путин признал такой жест знаком партнерских отношений, улыбка и движение плечами показали, что он доволен", – констатирует Северин.



Северин считает, что рукопожатие Трампа с Путиным было "истинным"



Эксперт отметил, что "сценография" встречи работала на главу Белого дома, но Путин старался подчеркнуть свою роль с помощью невербальных сигналов. Он делал "реверансы" в адрес партнера, но смотрел на Трампа, который официально выступал как хозяин встречи, немного свысока. Кресла на встрече с журналистами были подобраны под рост Путина, потому если бы Трамп и захотел устроиться удобно, у него бы это не получилось.

Американский президент сидел слева, согласно дипломатическому протоколу, это место предназначается для гостя, однако в невербальной коммуникации считается, что человек, который находится с левой стороны, кажется более важной персоной. Значит, это был тактический шаг,

– сказал наконец Северин.

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