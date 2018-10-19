О чем свидетельствует мечтательность

Если люди любят много мечтать – это совсем не плохое качество, а признак хорошей работы мозга. Мечтательность свидетельствует о высоком интеллекте.

Об этом заявили ученые Технологического института Джорджии, передает "Страна здоровья".

Они провели исследование, во время которого провели МРТ-сканирование мозга у сотни человек. Добровольцы должны были в течение 5 минут сосредоточиться на неподвижной точке.

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После этого ученые проанализировали полученные данные, чтобы выяснить, какие участки мозга были вовлечены в этот момент и как они взаимодействовали между собой.

Во время второго этапа эксперимента они провели тестирование, благодаря которому оценивали творческий, когнитивный и интеллектуальный потенциал участников исследования. Также добровольцы должны были оценить свой уровень мечтательности в жизни, заполнив специальные анкеты.

Выяснилось, что в покое участки мозга у некоторых людей проявляли выраженную связь между собой. Такое свойство мозга имели именно мечтатели. А творческие интеллектуальные тесты подтвердили – их мозг работал гораздо эффективнее.

Вывод ученых: люди, у которых наблюдался высокий уровень интеллекта, креативности и продуктивности, имели тенденцию больше мечтать. Поэтому мечтательность, безусловно, хороший признак эффективности мозга.

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