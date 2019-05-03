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      ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ ЯЗЫКОВЫЙ ВОПРОС ИГОРЬ КОЛОМОЙСКИЙ ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019

      О чем свидетельствует рост цен в новостройках Киева: объяснение специалиста

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      Цены на квартиры в новостройках Киева в апреле 2019
      Цены на квартиры в новостройках Киева в апреле 2019 / Фото из соцсетей

      По итогам апреля 2019 года средняя и минимальная цена квадратного метра в новостройках Киева выросли после почти двухмесячной стабилизации.

      В апреле средняя цена в новостройках столицы выросла до 23 300 гривен за метр квадратный. В феврале и марте она была зафиксирована на уровне 23 тысяч гривен.

      Читайте также: В Украине подорожали квартиры: как за год изменились цены на квадратные метры

      Как отмечает эксперт информационно-аналитического портала о новостройках 3м2 Виктория Берещак, незначительное увеличение стоимости квадратного метра в пределах 1-1,5%, свидетельствует о постепенной активизации рынка и на это не в последнюю очередь повлияли президентские выборы в Украине.

      Спровоцированное президентскими выборами затишье на первичном рынке проходит. Бизнес принял во внимание результаты выборов, и мгновенно отреагировал возвращением к обычному ритму работы,
      – констатирует эксперт.

      Рост цен был бы невозможным без возврата покупателя на рынок. Любые разговоры о "коллапсе" или "мыльном пузыре" беспочвенны.

      Специалист предполагает, что сейчас есть шанс, что Верховная Рада вместе с новоизбранным президентом способны поладить, найдя точки соприкосновения в видении развития государства, что повлечет дальнейшее развитие экономики и строительной отрасли в частности.

      Читайте также: Зеленский победил: Чего ждать на рынке недвижимости после выборов?

      "Хорошим стимулом для покупателей может стать развитие ипотечных программ, а также программ по расстрочке, а для бизнеса самым важным является внедрение прозрачных правил игры при уничтожении коррупции", – подытожила Виктория Берещак.

      Недвижимость 24 писала о вероятных сценариях развития рынка строительства в Украине по итогам результатов президентских выборов.

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      Теги: Новости недвижимости Украины Новости недвижимости Цены на недвижимость Новости Киева Первичный рынок недвижимости Покупка недвижимости Рынок недвижимости
      Источник: 24 канал
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