О чем свидетельствует рост цен в новостройках Киева: объяснение специалиста

По итогам апреля 2019 года средняя и минимальная цена квадратного метра в новостройках Киева выросли после почти двухмесячной стабилизации.

В апреле средняя цена в новостройках столицы выросла до 23 300 гривен за метр квадратный. В феврале и марте она была зафиксирована на уровне 23 тысяч гривен.

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Как отмечает эксперт информационно-аналитического портала о новостройках 3м2 Виктория Берещак, незначительное увеличение стоимости квадратного метра в пределах 1-1,5%, свидетельствует о постепенной активизации рынка и на это не в последнюю очередь повлияли президентские выборы в Украине.

Спровоцированное президентскими выборами затишье на первичном рынке проходит. Бизнес принял во внимание результаты выборов, и мгновенно отреагировал возвращением к обычному ритму работы,

– констатирует эксперт.

Рост цен был бы невозможным без возврата покупателя на рынок. Любые разговоры о "коллапсе" или "мыльном пузыре" беспочвенны.

Специалист предполагает, что сейчас есть шанс, что Верховная Рада вместе с новоизбранным президентом способны поладить, найдя точки соприкосновения в видении развития государства, что повлечет дальнейшее развитие экономики и строительной отрасли в частности.

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"Хорошим стимулом для покупателей может стать развитие ипотечных программ, а также программ по расстрочке, а для бизнеса самым важным является внедрение прозрачных правил игры при уничтожении коррупции", – подытожила Виктория Берещак.

Недвижимость 24 писала о вероятных сценариях развития рынка строительства в Украине по итогам результатов президентских выборов.