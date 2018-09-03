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О чем свидетельствует внезапное увеличение веса

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О чем свидетельствует внезапное увеличение веса
О чем свидетельствует внезапное увеличение веса / joinastudy.ca

Даже если вы следите за своим весом, правильно питаетесь и ходите в спортзал, а вес резко увеличивается, то это может свидетельствовать об опасных заболеваниях и состоянии.

В комплексе с другими симптомами тело подсказывает о наличие болезни, пишет Cosmo.

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1. Лишний вес и усталость

Если вы обратитесь за помощью к врачу, то первое, на что он будет проверять вас, – гипотиреоз. Им болеет каждая восьмая женщина. Гипотиреоз – это состояние, при котором недостаточно гормонов щитовидной железы. Если щитовидная железа плохо работает, то скорость перетравлливания уменьшается, а следовательно, пища плохо усваивается. Другие симптомы этого состояния усталость, сухость кожи, выпадение волос.

Сухе волосся

Сухие волосы

2. Лишний вес и депрессия

Из-за выбросов адреналина и кортизола жир откладывается очень быстро. Депрессия также проявляется такими симптомами как усталость, отсутствие интереса к окружающей среде и бессонница.

3. Лишний вес в неожиданных местах

Очень редкое состояние – синдром Кушинга – вызванный передозировкой кортизола в крови. Жир откладывается в области живота и на шее сзади, при этом конечности остаются стройными. Синдром часто сопровождается снижением уровня энергии, диабетом, повышенным давлением и высоким уровнем холестерина.

Жир відкладається на шиї ззаду

Жир откладывается на шее сзади

4. Лишний вес и возраст

Уровень эстрогена возрастает и снижается после 40 лет. Переход к менопаузе характеризуется нерегулярными менструациями, приливами, изменениями настроения и либидо.

5. Лишний вес и нерегулярные менструации

Поликистозом страдает каждая пятая женщина.Это эндокринное нарушение, которое разбалансирует репродуктивные гормоны и может вызвать множество неприятных симптомов: нерегулярные критические дни, рост волос на лице, мигрень. Также поликистоз может влиять на то, как организм распоряжается инсулином.

Больше новостей, касающихся лечения различных заболеваний, медицины в Украине, здорового образа жизни и питания, беременности и родов, открытий в сфере медицины и многое другое – читайте в разделе Здоровье.

Теги: LifeStyle Здоровье Ожирение Лечение Женское здоровье
Источник: 24 Канал
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