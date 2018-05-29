17:09
29 май 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
21°C
26°C 13°C
  • среда
    27°C 12°C
  • четверг
    30°C 17°C
  • пятница
    21°C 12°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
ОЛЕГ СЕНЦОВ ОПЕРАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ СИЛ СБИТЫЙ "БОИНГ 777" СЕРГЕЙ СТЕРНЕНКО
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Сливки. Взрослые дети России. Тропинка дешевле, чем дорога
Вєсті Кремля
00:23, 27 мая
Вести.UA. Жир. Княжеские сутки в ВР. Белуччи по-украински
Вєсті.UA
19:27, 26 мая
Какую большую игру под названием
ЦРУ
09:00, 25 мая
Порошенко проти BBC: чи справді президент України купив зустріч з Трампом
Підсумки дна
16:00, 26 мая
Вспомнить Все. Поход в поликлинику
Згадати все
22:49, 25 мая
Телеканал новостей 24 Новости Лечение
ОЛЕГ СЕНЦОВ ОПЕРАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ СИЛ СБИТЫЙ "БОИНГ 777" СЕРГЕЙ СТЕРНЕНКО

О чем свидетельствуют "мурашки" в затекшей части тела

382 Читати новину українською
Неприятные
Неприятные "мурашки" в ноге, которую отсидели / poradu.pp.ua

Причиной неприятных покалываний в ноге, которую отсидели, является тесная связь мозга с нейронами, которая спасает организм.

Об этом рассказала невролог Ольга Шемятовська, передает Lifehacker.

Она отметила, что любой участок тела люди находится под пристальным наблюдением мозга. А помогают следить за функционированием нейроны – нервные клетки.

Читайте также: Какая музыка способна омолаживать организм

Отростки нейронов образуют нервы, которые передают информацию от всех органов и частей тела к мозгу, а также передают команды от мозга.

via GIPHY

Поэтому когда человек находится долго в неудобном положении, в частности, пережав ногу, связь этой ноги с мозгом временно теряется, ведь в таком положении нервы и кровеносные сосуды, которые приносят кислород, глюкозу и обеспечивают существование всех тканей ноги, сжимаются.

Мозг посылает сигнал: "Эй, что там с ногой?". Но со связью проблемы. Нейроны думают: "Что с мозгом, его не слышно. Кажется, нам не хватает кислорода. Паника! Мозг: "Проблемы со связью, но, кажется, ноге чего-то не хватает. Нога, немей!"
– объясняет невролог ситуацию.

Вот на этом этапе человек и чувствует дискомфорт, "мурашки" в ноге меняют ее положение. После этого кровообращение восстанавливается, а мозг снова вступает в контакт с периферийными нейронами, и "мурашки" исчезают.

"Мурашки" в ноге возникают из-за неудобного положения

 

Теги: Лечение LifeStyle Здоровье
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

Выбор редакции

Комментарии
Публикации
Спонукання до терактів: як ЄС заохочує Росію до війни
сегодня, 17:01 Спонукання до терактів: як ЄС заохочує Росію до війни
Олексій Чибісов 85
5 суперидей для июньского отдыха в Украине
сегодня, 16:04 5 суперидей для июньского отдыха в Украине
Настя Сукач 90
Абрамович поселится в элитном особняке известной актрисы: фото апартаментов
сегодня, 15:39 Абрамович поселится в элитном особняке известной актрисы: фото апартаментов
415
Резонансное нападение на пенсионера в Киеве: злоумышленника взяли под домашний арест
сегодня, 15:51 Резонансное нападение на пенсионера в Киеве: злоумышленника взяли под домашний арест
308
Проблемы российской армии – вот почему мы победим в этой войне
сегодня, 15:04 Проблемы российской армии – вот почему мы победим в этой войне
Юрій Бутусов 3416
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук